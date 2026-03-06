Naši Portali
DOGAĐAJU SE TRAGEDIJE

Ilegalno hrvatsku granicu pokušava prijeći sve više Kineza, 6 posto svih prelazaka

policija
Foto: Ivica Galović/PIXSELL
1/5
Autor
Danijel Prerad
06.03.2026.
u 15:47

I ranije su kineski državljani, prema izvješćima medija, stradavali u rijekama prilikom pokušaja ilegalnih prelazaka granica

Granicu s Hrvatskom sve češće ilegalno pokušavaju proći kineski državljani. Oni su bili i žrtve tragedije koja se 24. veljače dogodila na rijeci Uni kod Hrvatske Kostajnice. Tada se pri potapanju čamca u kojem je bilo dvoje krijumčara i petero kineskih državljana, jedan Kinez utopio, a dvojica su nestala u brzoj Uni. Zajedno s njima u rijeci je nestao i jedan od krijumčara.

Tek koji mjesec ranije slična se tragedija dogodila i na Savi kod Slavonskog Broda. Tada su, 11. prosinca 2025., u prevrnuću čamca u kojem je bilo 13 kineskih državljana, koji su ilegalno prelazili granicu iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku, smrtno stradale dvije ženske i jedne muška osoba kineske nacionalnosti. I ranije su kineski državljani, prema izvješćima medija, stradavali u rijekama prilikom pokušaja ilegalnih prelazaka granica. U listopadu 2025. na Dunavu kod Bačke Palanke prevrnuo se čamac s kineskim državljanima koji su htjeli ilegalno ući u Hrvatsku, kada se utopio jedan muškarac.

U kontekstu ilegalnih prelazaka granice, tijekom 2025. godine, prema podacima hrvatskog Ministarstva unutarnjih poslova, evidentirano je 1002 postupanja prema državljanima Kine, što je 12,5% više nego u 2024. godini kada ih je evidentirano 891. Kineski državljani čine oko 6% ukupno zabilježenih slučajeva ilegalnih prelaska granice u 2025. godini, no njihov postotak je duplo veći nego 2024., kada su činili 3 posto ukupno registriranih ilegalnih migranata u Hrvatskoj. Naime, prema podacima MUP-a, hrvatska policija u 2025. godini imala je 16.409 postupanja prema osobama koje su nezakonito ušle u Republiku Hrvatsku, što je za 43,99 posto manje u odnosu na 2024. godinu, kada ih je bilo 29.294. Ali, kineskih državljana je 2025. bilo više nego 2024.

Razlog masovnije pojave kineskih državljana upravo na balkanskoj ruti je to što iz Kine mogu doći do Srbije izravnim avionskim letom, a za kineske državljane nije potrebna viza za boravak do 30 dana u Srbiji. Oni koji u Srbiju dolaze s namjerom odlaska u neku od država Europske unije jednostavno zatim iz Srbije pokušavaju ilegalno ući u EU, ili odlaze u Bosnu i Hercegovinu gdje im bezvizni režim omogućuje boravak do 90 dana. I odatle se pokušavaju ilegalno prebaciti u Hrvatsku, koristeći uigranu mrežu krijumčara u BiH.

U Bosni se svi kineski državljani ni ne registriraju. Prema podacima Frontexa, Europske agencije za zaštitu granica i obale, na cijeloj zapadnobalkanskoj ruti je ta organizacija lani, do rujna, otkrila 482 državljana Kine u ilegalnom prelasku granice, a sama Hrvatska ih je zabilježila u istom razdoblju dvostruko više.

Prema podacima UNHCR-a, više od milijun Kineza tražilo je azil u inozemstvu između 2012. i 2024. godine. Uglavnom je riječ o Sjedinjenim Američkim Državama, no sve je češće i Europa cilj njihova neizvjesnog putovanja. Prema podacima UNHCR-a, i u 2024. kineski državljani su najviše zahtjeva za azil podnijeli u Sjedinjenim Državama, nešto manje od 148.000. U Europi su kineski državljani azil te godine najviše tražili u Velikoj Britaniji – njih skoro 2500, u Italiji (2000) i Njemačkoj (1200) – više od 1200.

U Hrvatskoj je status međunarodne zaštite do kraja 2025. odobren za ukupno 14.928 tražitelja, a u tom broju je kineskih državljana 485. Inače, u MUP-u doznajemo kako je, što se tiče ilegalnih prelazaka granice, u 2026. godini prisutan trend smanjenja takvih slučajeva. "Kad govorimo o 2026. godini, do 23. veljače imali smo 1124 postupanja prema osobama koje su nezakonito ušle u Republiku Hrvatsku, što je za 21,51 posto manje u odnosu na 2025. godinu, kada ih je bilo 1.432. Također je ove godine, zaključno s 23. veljače, evidentirano 89 državljana Kine u nezakonitom prelasku vanjske granice", rekli su nam u MUP-u.
