Europska komisija donijela najoštrije sankcije u povijesti, evo što su odlučili

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen najavila je odobrenje još jednog paketa "masovnih i ciljanih sankcija" protiv Rusije.

"Prvo, ovaj paket uključuje financijske sankcije, usmjerene na 70% ruskog bankarskog tržišta i ključne državne tvrtke, uključujući obranu", započela je von der Leyen.

"Drugo, ciljamo na energetski sektor, ključno gospodarsko područje koje posebno koristi ruskoj državi. Naša zabrana izvoza pogodit će naftni sektor tako što će Rusiji onemogućiti nadogradnju svojih rafinerija."

