VIDEO 'Europa treba puno više investirati u vlastitu obranu i sigurnost, razviti autonomiju u obrambenim kapacitetima'

- Za većinu je Amerikanaca najvažnije pitanje ekonomija i po tome glasuju, a bili su prilično nezadovoljni ekonomskim rezultatima Bidenove administracije. Kamala Harris nije se uspjela odlijepiti od takve percepcije, a ljudi su se sjećali kako im je kupovna moć za vrijeme Trumpa rasla za 6 posto, dok za vrijeme Bidenove administracije, i ako je bilo gospodarskog rasta, inflacija je to pojela. Taj ekonomski moment, uz sigurnost granica, bile su dvije poruke s kojima je Trump, po svemu sudeći, pobijedio na predsjedničkim izborima – rezimira hrvatski europarlamentarac Davor Ivo Stier kojega Trumpova sve izvjesnija pobjeda nije iznenadila, "iako se činilo da će biti tijesno".

"Imat će funkcionalnu vlast"

- Potvrdi li se da je Trump predsjednik, da su republikanci vratili većinu u senatu, možda će zadržati većinu u zastupničkom domu, to znači da je Amerika skrenula udesno i da neće tu biti blokada novoj administraciji. Moguće je da će biti, što se tiče ljudi, nezadovoljstva od strane demokrata, ali ako sve ključne institucije budu u rukama republikanaca, uključujući i Bijelu kuću s Trumpom, to znači da će imati funkcionalnu vlast.

A što to znači za Europu? Mislim da Europa treba učiniti ono što je i sama rekla da već radi, ali puno brže, a to znači preuzeti odgovornost za vlastitu sigurnost u puno većoj mjeri. To ne znači da neće biti NATO-a, dapače, treba i dalje jačati NATO, i savezništvo s Amerikom će ostati, ali Europa treba puno više investirati u vlastitu obranu i sigurnost, razviti svoju autonomiju i u obrambenim kapacitetima – poručuje Stier, s kojim je u Bruxellesu razgovarao naš kolega Tomislav Krasnec.

Postavlja se i pitanje treba li Hrvastka išta mijenjati u svome pristupu. Naši susjedi Viktor Orban i Aleksandar Vučić među prvima su jutros "otvarali šampanjac". - Činjenica jest da su i Viktor Orban i Aleksandar Vučić prilično otvoreno navijali za Trumpa. Bio je to slučaj i za vrijeme prve Trumpove administracije, a sjećam se, jedan mi je mađarski diplomat kasnije rekao da su bili silno razočarnai jer ipak nisu dobili ono što su očekivali. Hoće li to sada biti drugačije? Nisam baš siguran. U nekim segmentima hoće, imat će sigurno veći ulaz kod Trumpa nego neki drugi europski lideri.

Ali Trump je vrlo pragmatičan i želi brze pobjede, ne vidim da je to baš tako moguće. S druge strane, fokus nove Trumpove administracije, a bilo bi isto i u slučaju Kamale Harris, samo je pitanje tonova, neće biti toliko situacija na Zapadnom Balkanu, nego će prva tema biti Kina. Amerika vidi Kinu kao glavnog suparnika i ona će tražiti od Europe da preuzme veću odgovornost za sigurnost na europskom kontinentu, a od nekih članica i da pomogne više na Indopacifiku. Što tu konkretno može, primjerice, Viktor Orban doprinijeti, to je vrlo upitno. Hrvatska se pak može pokazati kao pouzdan partner NATO-a, braniti europske vrijednosti i vrlo jasno reći da nema promjena granica u Europi i na Zapadnom Balkanu – ističe on.





Pozicija Hrvatske

A što ako se pokaže da Trump ne mari ni za NATO ni za EU, gdje je onda Hrvatska? - Hrvatska, kao pouzdani partner NATO-a, kao zemlja koja brine prvo o vlastitoj sigurnosti i nezavisnosti, uvijek treba imati dobre odnose s Amerikom, bez obzira tko je stanar Bijele kuće. Vidjet ćete da će u američkoj politici biti više kontinuiteta nego što se možda sada čini. Vidjeli smo to i kada je Trump promijenio odnose s Kinom, pa su mnogi mislili da će doći ponovno do promjene kad dođe demokratska administracijia, a nije, nastavila se ta situacija. Kada je Trump tražio od europskih saveznika da povećaju izdatke za obranu, mnogi su mislili da će se to s Bidenom promijeniti, a promijenio se samo ton, dipolomatski način, dok je ostala ista poruka – podsjeća Stier.

Trump je najavio i kako će i prije inauguracije, i to u 24 sata, sklopiti mir s Ukrajinom. Koliko je to moguće? - On će htjeti požuriti proces koji je na neki način već u tijeku. Naravno, nitko ne očekuje da će preko noći doći do mirovnih pregovora, a i Putin mora pristati na te pregovore. Za Zapad je važno da na te pregovore Ukrajina dođe u što jačim mogućim pozicijama – zaključuje on.

