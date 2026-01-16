Naši Portali
TRUMP PODIŽE ULOGE

Trump prijeti carinama zbog Grenlanda: NATO jača vojnu prisutnost

German Bundeswehr team arrives on Greenland in the evening
Foto: Julia Wäschenbach/DPA
VL
Autor
Eva Berišić
16.01.2026.
u 18:55

Dodao je kako se radi o pitanju „nacionalne sigurnosti“ te da SAD-u treba Grenland kako bi ograničio utjecaj Rusije i Kine.

Nakon što su diplomati iz Kopenhagena i Nuuka jasno dali do znanja da Grenland nije na prodaju, Donald Trump podigao je uloge. Tijekom sastanka u Bijeloj kući, američki predsjednik otvoreno je zaprijetio uvođenjem trgovinskih carina prema zemljama koje ne podrže njegov plan.

“Možda im uvedem carine ako se ne slože s našim planom oko Grenlanda”, izjavio je Trump novinarima tijekom okruglog stola u Bijeloj kući, prenosi Sky News. Dodao je kako se radi o pitanju „nacionalne sigurnosti“ te da SAD-u treba Grenland kako bi ograničio utjecaj Rusije i Kine.

U međuvremenu, glavni grad Grenlanda, Nuuk, postao je sjedište prve vojno-izviđačke misije NATO-a. Francuska je već poslala prvih 15 vojnika, a planirano je da im se pridruže snage iz Njemačke, Švedske i Norveške, dok Slovenija razmatra slanje dvojice časnika.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron poručio je da je ovo samo početak te da će Francuska dodatno pojačati prisutnost brodovima i zrakoplovima kako bi SAD-u pokazala da NATO čvrsto stoji uz Dansku.

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar Točka na i
Točka na i
19:04 16.01.2026.

čekaj...NATO jača snage a amera tamo nema i htjeli bi doći. Jel to NATO "kaput"?

SB
Stroga Babaroga
19:07 16.01.2026.

Carine? Ma bojkotirat ćemo američku robu!

