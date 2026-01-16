Naši Portali
ARKTIK POD POVEĆALOM

Dok napetosti rastu vojska stiže na Grenland - evo tko sve ima tamo vojnike

U.S. Vice President JD Vance visits the U.S. military's Pituffik Space Base in Greenland
JIM WATSON/REUTERS
Autor
Danijel Prerad
16.01.2026.
u 17:38

Svemirska baza Pituffik izgrađena je kako bi se suprotstavila raketama i bombarderima tadašnjeg Sovjetskog Saveza iznad Arktika 1950-ih

Nakon što je američki predsjednik Donald Trump pojačao retoriku vezanu uz svoju želju za ovladavanjem Grenlandu, na tom se danskom otoku sve više spominje i sagledava vojna prisutnost. Mnoge europske države najavljuju slanje vojnika, neke su ih već poslale u malom broju, a Amerikanci se uzdaju u svoju jedinu tamošnju bazu. Ta američka vojna baza na Grenlandu nekoć je bila strogo čuvana tajna na vrhuncu Hladnog rata. Svemirska baza Pituffik izgrađena je kako bi se suprotstavila raketama i bombarderima tadašnjeg Sovjetskog Saveza iznad Arktika 1950-ih.

Donald Trump Grenland

Komentara 6

IS
Ivan.S
18:59 16.01.2026.

Kakva je to parada, pa kad bi stvarno nešto bilo, a nadam se da neće, ameri bi ih razbucali. Ovi mogu tamo samo selfije lupat.

ZA
zagabria4
17:46 16.01.2026.

Koja sprdnja, kad dođu Ameri ovi će se razbježat. Čudi me da Rusi ne idu dalje kada vide sa kakvim šonjavcima imaju posla.

Avatar pera ložač
pera ložač
18:30 16.01.2026.

Jedva čekam da počne puš-karanje . Samo da uzmem kokice

