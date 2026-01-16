Dok napetosti rastu vojska stiže na Grenland - evo tko sve ima tamo vojnike

Nakon što je američki predsjednik Donald Trump pojačao retoriku vezanu uz svoju želju za ovladavanjem Grenlandu, na tom se danskom otoku sve više spominje i sagledava vojna prisutnost. Mnoge europske države najavljuju slanje vojnika, neke su ih već poslale u malom broju, a Amerikanci se uzdaju u svoju jedinu tamošnju bazu. Ta američka vojna baza na Grenlandu nekoć je bila strogo čuvana tajna na vrhuncu Hladnog rata. Svemirska baza Pituffik izgrađena je kako bi se suprotstavila raketama i bombarderima tadašnjeg Sovjetskog Saveza iznad Arktika 1950-ih.
Kakva je to parada, pa kad bi stvarno nešto bilo, a nadam se da neće, ameri bi ih razbucali. Ovi mogu tamo samo selfije lupat.