Rinčić: Žele zabraniti koncert Thompsona u Rijeci, to nije antifašizam nego političko parazitiranje

Riječka gradonačelnica Iva Rinčić ocijenila je u petak da se riječka ljevica, umjesto ozbiljnog političkog djelovanja, odlučila za "politički performans", reagirajući na traženje 13 gradskih vijećnika da Gradsko vijeće zaključkom osigura da se u gradskim prostorima ne koristi ZDS.

"Kad se odmaknu svi pojavni politički i medijski slojevi, u srži ovog prijedloga nije antifašizam nego tek političko parazitiranje. Prijedlog zaključka radi kojeg se predlaže izvanredna sjednica Gradskog vijeća od riječi do riječi prepisan je Zaključak kojeg je prošle godine usvojila Gradska skupština Grada Zagreba", istaknula je Rinčić. Ustvrdila je i da je održavanje izvanredne sjednice Gradskog vijeća, na zahtjev trećine vijećnika, zakonom i poslovnikom predviđeno za raspravu o važnim i izvanrednim situacijama. No, navela je, ova inicijativa nema takav sadržaj.

Trinaestoro riječkih gradskih vijećnika SDP-a, PGS-a, Liste za Rijeku, Možemo, IDS-a i nezavisne liste bivšega gradonačelnika Marka Filipovića zatražilo je u četvrtak sazivanje izvanredne sjednice Gradskog vijeća u siječnju i glasanje o zaključku kojim bi se od gradonačelnice Ive Rinčić zatražilo da poduzme mjere kako bi se osiguralo da se u prostorima kojima upravlja Grad Rijeka ne koristi ZDS i drugi slogani i poruke kojima se veliča, potiče ili odobrava nacionalna, rasna ili vjerska mržnja.

Kako su naveli, povod za taj zahtjev je najavljeni koncert Marka Perkovića Thompsona u Dvorani mladosti na Trsatu u Rijeci, ali i širenje povijesnog revizionizma na ulicama, od grafita do naljepnica s fašističkim obilježjima povezanim s ustaškim pokretom i međunarodnih nacističkih simbola.

Neodređenim zaključkom želi se zabraniti Thompsonov koncert u Rijeci

Rinčić kaže da se zaključkom predlaže predlaže "poduzimanje neodređenih mjera" kojima bi gradonačelnica osigurala da se na riječkim ulicama, trgovima, dvoranama ne bi koristila obilježja, slogani i fašistički simboli i izvikivali nezakoniti pokliči, a tako nešto, ocijenila je, ne može osigurati niti jedan gradonačelnik. "Ovim se, pravno neodređenim zaključkom i prilično apstraktnim nalogom, u naravi želi samo zabraniti koncert Marka Perkovića Thompsona u Rijeci", zaključila je Rinčić.

"Ideja ovog prijedloga nije da se postigne nešto korisno za građane i Grad Rijeku nego je ideja pokušati oživjeti SDP-ove relikvije u Gradskom vijeću. I upravo ovaj prijedlog, u naravi, zabrane koncerta pokazuje zašto umjesto većine u Gradskom vijeću, imamo upravo tek relikvije SDP-a. Tu politiku najbolje objašnjava ova političko-medijska „galama” i u suštini besplatni publicitet koncertu koji traje tri sata, dok s druge strane svjedočimo šutnji na dugogodišnje propadanje i uništavanje Rijeke", ustvrdila je Rinčić. Jasno je, kaže, da je nakon takve dugogodišnje politike šutnje i nerada, riječkoj ljevici jako sužen prostor za političko djelovanje pa ga mora tražiti u ideološkim sferama.

"U svakom slučaju, potpisnicima poručujem da je antifašizam u Rijeci puno jači nego što misle. Niti jedan koncert ne može izmijeniti vrijednosti antifašizma koje su utkane u identitet Rijeke", istaknula je u reagiranju riječka gradonačelnica.