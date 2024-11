VIDEO Ključne poruke Trumpovog govora: 'Dosad je SAD prikazivao u crnom svjetlu, a sada je potpuno okrenuo ploču'

Donald Trump osvojio je ove američke predsjedničke izbore, prognozirali su neki mediji u Americi, kao i on sam u prvom obraćanju nakon zatvaranja birališta. Potvrde li rezultati prognoze, što Trumpov povratak na vlast znači i što možemo očekivati, komentira u emisiji Večernji TV-a zamjenik urednika vanjske politike Večernjeg lista Dino Brumec.

Je li ovo bilo očekivano? Sinoć si u emisiji rekao da je toliko izjednačeno da se ni politički analitičari ne usude prognozirati. Što se dogodilo?

Čini se da ankete malo podcjenjuju broj Trumpovih birača. Te ankete se rade vrlo studiozno, ali oni ih iz izbora u izbore očito ne mogu ukloniti. Nije točno jasno zašto, ali do neke mjere se ovo može opisati iznenađenjem. Sigurno je iznanađenje da pobjednika znamo toliko brzo - prošli puta se čekalo četiri dana, a sada smo pobjednika doznali u četiri sata, što mislim da je ugodno iznenađenje i dobro za Ameriku.

Zašto?

Druga strana će biti spremna prihvatiti poraz, u bilo kojem god smjeru to išlo. S obzirom na posljednje izbore i nasilje Trumpovih pristaša, bilo bi dobro i da je u slučaju pobjede Kamale Harris rezultat bio poznat tako rano.

Zašto je po tebi došlo do tako glatke pobjede Trumpa?

Amerika je dvostranački sustav - ako nisi zadovoljan jednom strankom, imaš samo drugu opciju, i to je najčešće dobar razlog zašto je politički povratak ovog tipa moguć. Ljudi naprosto nisu bile zadovoljni ovom vlasti i to su na izborima pokazali. Trump je uspio birače uvjeriti da će se boriti za njih. Još se od 2016. vidi da jako puno konzervativnih birača koji glasuju za njih, radnička klasa, vjeruju da se Trump bori za njihove interese. Znaju da je manjkav, eksplozivan i kontroverzan, ali svejedno vjeruju da se za njih bori, da će vratiti radna mjesta u Americi, da će suzbiti globalizaciju i pokazati elitama u Washingtonu kako se to radi. To što je Trump sam po sebi elita je sama po sebi zanimljivost, ali Amerikanci su imali dvije opcije i odabrali su republikansku.

POVEZANI ČLANCI:

Koje su ključne poruke Trumpovog govora?

On je Ameriku prikazivao jako crnom i govorio da su Amerikanci nazadovali pod Bidenom, a sada je potpuno okrenuo priču. Sada je okrenuo ploču na način da šalje poruku optimizma, naravno s njegovim dolaskom na vlast. Rekao je da će se boriti za njihove obitelji, da je osvojio većinu ukupnog broja glasova, što je njemu jako bitno jer to nije osvojio 2016. Spomenuo je opet medije kao neprijateljski teritorij za sebe, Elona Muska, a vrlo je zanimljivo što je svoju stranku, republikance, spomenuo kao stranku zdravog razuma. Ono što se nama činilo dosta nejasno u Europi, ali kada se njih pita koja je stranka bliža Amerikancu, oni će najčešće reći da je to Republikanska stranka. Zato je zanimljivo da Trump govori da su ''stranka zdravog razuma koja će očuvati svoje granice i očuvat ćemo vojsku bez da ćemo je slati u rat''.

>> Ostatak emisije možete pogledati ovdje

FOTO Od euforije do plača: pogledajte izborna noć u SAD-u kroz fotografije