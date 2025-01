VIDEO Đavolja jazbina u Americi: Snimljen dom terorista iz New Orleansa, imao stanicu za izradu bombe, a pogledajte što je čitao

Shamsud-Din Jabbar, terorist inspiriran ISIS-om, planirao je i izvršio brutalni teroristički napad u New Orleansu. U svojem oronulom mobilnom domu u Teksasu imao je radnu stanicu za izradu bombi, a Kuran je bio otvoren na stranici koja potiče "ubijanje" u ime Allaha, pokazuju ekskluzivne fotografije koje je objavio The Post.

Jabbarov dom na sjeveru Houstona bio je ispunjen kemijskim ostacima i bocama s kemikalijama, dok je popis predmeta koje je FBI zaplijenio uključivao spojeve koji se koriste u izradi bombi. Na policama su se nalazile brojne knjige o islamu, a pokrivač za molitvu bio je smotan u blizini. Njegov Kuran bio je postavljen u središtu dnevnog boravka, otvoren na pasusu koji govori o borbi i ubijanju u Allahovo ime. Stih 9:111 poziva muslimane da ubijaju neprijatelje Allaha i da budu spremni umrijeti za tu misiju u zamjenu za vječnost u raju.

