Otkriveno tko je napadač koji se vozilo zabio u ljude u New Orleansu. FBI: Ubijen je

Muškarac koji je uletio kamionetom u gomilu ljudi na ulici Bourbon u New Orleansu, pritom ubivši 10 i ranivši najmanje 36 ljudi, identificiran je kao 42-godišnji Shamsud Din Jabbar, američki državljanin iz Teksasa, rekla su dva savezna dužnosnika za CBS News. FBI je ranije danas potvrdio da se incident tretira kao "teroristički čin" i da je počinitelj ubijen nakon napada.

Vjeruje se da je počinitelj kamionetom velikom brzinom uletio u gomilu ljudi, pri čemu je ubio 10 ljudi, a najmanje 35 je ozlijeđeno. Istražitelji ispituju je li osumnjičenik bio povezan ili ga je nadahnula strana teroristička organizacija, rekli su izvori iz policije i gradskih vlasti za CBS News, koji je američki partnera BBC-ja. Izvori iz policijskih snaga rekli su da istražuju bi li crna zastava, koja je bila pričvršćena na stražnji branik kamioneta tijekom napada, mogla biti zastava skupine Islamska država (IS) ili potencijalno povezana s drugom stranom terorističkom organizacijom.

Osoba upoznata s istragom rekla je za CBS News da u ovom trenutku ni IS niti bilo koja druga strana teroristička skupina nije preuzela odgovornost za napad. FBI je u srijedu priopćio da je muškarac koji se zabio kamionetom u ljude u New Orleansu mrtav, dodajući da se istražuje je li riječ o „terorističkom činu”, prenosi BBC, nakon što je ranije objavljeno da je u tom napadu ubijeno deset ljudi. - Jutros je pojedinac zabio vozilo u gomilu ljudi na ulici Bourbon u New Orleansu, ubivši niz ljudi i ozlijedivši desetke drugih - stoji u priopćenju.

FBI piše kako se napadač sukobio sa snagama sigurnosti „te je sada mrtav”. - FBI je vodeća istražna agencija i surađujemo s našim partnerima kako bi istražili ovaj slučaj kao čin terorizma - zaključuje se u priopćenju. Gradonačelnica New Orleansa LaToya Cantrell rekla je da je napad koji se odvio u 3:15 ujutro bio „teroristički”, prenosi američki medij NPR.

Prema trenutnim podacima hitnih službi poginulo je najmanje desetero ljudi, a više od trideset ih je ozlijeđeno. Policija tog grada u Louisiani rekla je da napad nije spriječen usprkos prisutnosti više od 300 policajaca, dodajući da je napadač zaobišao policijske barikade. Napadač je nakon udara vozilom među ljude izašao iz kamioneta i otvorio vatru na snage sigurnosti, ozlijedivši dva policajca, a pronađena je i barem jedna eksplozivna naprava, prenose američki mediji.

Svjedoci napada u New Orleansu za CNN su opisali „paniku” i „užas” koji je nastao u povijesnoj ulici tog grada. - Vidio sam kamionet koji se zabija u sve na lijevom pločniku ulice Bourbon - rekao je za američke medije Kevin Garcia.

Na događaj su reagirali trenutni predsjednik SAD-a Joe Biden te njegov nasljednik Donald Trump. Biden je u srijedu nakon napada vozilom na ljude u New Orleansu, rekao da SAD neće tolerirati napade na svoje stanovnike, dok je Trump povezao taj čin s ilegalnom imigracijom.

- Ništa ne opravdava nasilje, kakvo god ono bilo, i mi nećemo tolerirati nikakve napade na stanovništvo naše zemlje - rekao je u priopćenju predsjednik na odlasku. Trump je pak doveo u vezu ilegalnu imigraciju i napad kamionetom u New Orleansu u kojem je poginulo najmanje desetero ljudi, a više od 30 je ozlijeđeno. - Kada kažem da su kriminalci koji dolaze daleko gori od kriminalaca koje imamo u našoj zemlji, tu tvrdnju neprestano pobijaju demokrati i 'fake news mediji', ali to se pokazalo točnim - ocijenio je Trump na svojoj mreži Truth Social.