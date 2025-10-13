Naši Portali
NA SNAZI CRVENO UPOZORENJE

VIDEO Apokaliptične scene iz europske države: Blatnjava voda nosi sve pred sobom, ljudi zarobljeni u autima

Autor
Karolina Lubina
13.10.2025.
u 08:25

Snažne pljuskove donjela je oluja Alice, koja je posljednjih dana pogodila dijelove jugoistočne Španjolske, uključujući Balearske otoke

Obilna kiša izazvala je bujične poplave u španjolskoj regiji Kataloniji, a snimke snažnog nevremena dijele se društvenim mrežama. Brojni ljudi ostali su zarobljeni u svojim automobilima, a mnogi su morali odgoditi svoja putovanja. 

Na snimka se vidi kako bujica blatnjave vode prolazi kroz gradove La Ràpita i Santa Bàrbara u pokrajini Tarragona noseći za sobom vozila i sve što joj se nađe na putu. Španjolska nacionalna meteorološka agencija Aemet proglasila je najviši crveni stupanj uzbune u pokrajini, upozoravajući da bi u samo 12 sati moglo pasti do 180 mm kiše. Katalonska agencija za civilnu zaštitu pozvala je stanovnike delte rijeke Ebro da ostanu u kućama jer se uvjeti pogoršavaju.

- Situacija je komplicirana i predviđa se još kiše - rekla je Cristina Vicente, visoka dužnosnica agencije, prenosi The Independent. Zasad nema izvješća o smrtnim slučajevima ili ozljedama, ali hitne službe spašavaju vozače iz potopljenih vozila.

Željeznički promet između Barcelone i Valencije obustavljen je do daljnjega duž mediteranskog koridora, dok su ceste u nekoliko nizinskih područja zatvorene zbog poplava.

Snažne pljuskove donjela je oluja Alice, koja je posljednjih dana pogodila dijelove jugoistočne Španjolske, uključujući Balearske otoke. Kiše su dovele do kaosa u prometu na popularnom turističkom otoku Ibizi, jer je zračna luka poplavljena, a ceste pod vodom.

Najmanje 24 leta otkazana su od kasnog poslijepodneva u zračnoj luci na Ibizi, a unutarnji prostori morali su biti zatvoreni zbog curenja vode u terminal i nestanka struje. 

- Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta na Ibizi, rad zračne luke bio je privremeno paraliziran između 18 i 19:20 sati - rekli su dužnosnici španjolske uprave zračnih luka AENA lokalnim medijima. - Tijekom tog vremena pista je očišćena zajedno s drugim područjima koja su pogođena olujom.

Žuta upozorenja bila su na snazi ​​u nedjelju od Valencije do juga Tarragone jer se očekuje da će oluja donijeti ukupno 250-300 mm kiše na nekim mjestima.

Ključne riječi
Katalonija nevrijeme Španjolska Poplava

