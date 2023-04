Veliko srce Splićana: Muškarac molio za hranu jer je gladan, građani mu otplatili i kredit

Splitskoj udruzi Empatija nedavno je stigao poziv jednog muškarca koji je pitao za pomoć jer, kako je naveo, do naknade za bolovanje trebalo je proći još 15 dana, a muškarac nije imao nikakve hrane. Ovaj apel muškarca objavila je Slobodna Dalmacija, a nakon toga, naveli su volonteri Udruge, javilo se više stotine građana kako bi pomogli čovjeku.

"Dobar dan, neugodno mi pitati. Imate li nekakve hrane, paštete ili salame da izdržim idućih 15 dana, dok mi ne dođe naknada za bolovanje?'', bio je nedavni poziv muškarca Jagodi Laco, osnivačici Empatije. Kako su ranije objasnili, radi se o osobi s invaliditetom koja nema automobil.

- Jedno veliko hvala svima. U kontaktu sam s našim članom koji se obratio za pomoć. Ne samo da mu je riješena hrana za iduća tri mjeseca, neki su i osobno išli kod njega. Riješen mu je i ostatak kredita koji nije mogao otplatiti do kraja, a time će mu se ukinuti i ovrha koju je imao. Oduševio me zamolbom da ljudi ne doniraju više hranu jer nema gdje s njom te da je dobio i više od očekivanog. Dio hrane podijelio je i s našom članicom, koja također nije u bajnoj situaciji. Predivna gesta, zna on kako je kad se nema! Veliko hvala svima do neke nove priče. A nažalost ima ih, svakim danom inboks mi je pretrpan apelima za pomoć! Bez vas ne bismo uspjeli - navela je Jagoda Laco, a hrana koju su građani poslali u velikim količinama upućena je i drugima u potrebi.

Inače, možete se i učlaniti u udrugu Empatija, a ako želite pomoći gladnim građanima s područja Splitsko-dalmatinske županije, možete kontaktirati osnivačicu Jagodu Laco na broj mobitela 095 862 8073.

>> VIDEO Šime Strikoman snimio milenijsku fotografiju "Pula čita"