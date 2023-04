Glavni sudac isključio je svog pomoćnika. Ovaj zvao policiju zbog sumnji da je previše popio?

Nesvakidašnja scena s niželigaških hrvatskih terena dogodila se u sklopu 27. kola NS Našice, u Budimcima, gdje je domaći NK Dinamo dočekao Lađansku. Bio je to derbi starih rivala, Dinamo je treći u poretku, Lađanska iza njih, znalo se da će biti malo povišenih tenzija, no ovaj put u glavnim ulogama nisu bili igrači, ni nabrijani navijači, pa ni ljudi s klupe oba kluba. Show su napravili suci, a igrači su sa strane mogli samo gledati cirkus koji je uslijedio nakon crvenog kartona i to pomoćnom sucu, piše Glas Slavonije.

Na ligama Nogometnog središta zbog nedostatka sudačkog kadra, često bude delegiran samo jedan (glavni sudac), pa jednoga pomoćnog iz svojih redova izabere domaćin, a jednoga gost. Ti linijski suci izabrani iz gledališta uglavnom iz tjedna u tjedan odrađuju tu dužnost. Ovaj put glavni sudac utakmice Zdenko Kerovec iz Vukojevaca nije bio zadovoljan svojim pomoćnim sucem Antunom Bičanićem iz domaćih redova, koji je ulazio u verbalni konflikt s ljudima s gostujuće klupe, pa mu je dodijelio crveni karton. U izvješću delegata Ivana Keglevića stoji da je glavni sudac u 83. minuti udaljio iz igre Bičanića, jer je procijenio da ne može obavljati tu dužnost zbog pristranosti.

Nije to takav prvi slučaj pa da glavni sudac pošalje izvan terena svog pomagača, ali nije to sve što se događalo u nedjeljno popodne u Budimcima. Pomoćni sudac nije bio zadovoljan isključenjem, bilo je povika zbog odluke glavnog, a onda je pozvao policiju. U domaćim redovima bila je priča da je zvao policiju s namjerom da prijavi glavnog suca Keroveca jer sudi u alkoholiziranom stanju. Pomoćni sudac zna da pod djelovanjem alkohola se ne smije na teren, uostalom, u članku 4. Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima stoji kako se protupravnim ponašanjem smatra 'pokušaj ulaska, dolaska i boravka na prostoru sportskog objekta iznad 0,50 g/kg, odnosno odgovarajući iznos miligrama u litri izdahnutog zraka'. 'Bijelo-plavi' su doista stigli na igralište u Budimce, ali iz PP-a Našice kažu da nisu imali prijavu zbog alkohola, nego mogućeg nereda nakon utakmice. Tako stoji i u izvješću delegata utakmice.

Antun Bičanić je zbog mogućih tenzija pozvao policiju koja je na kraju utakmice i došla te procijenila da nema potrebe za intervencijom. Policija na kraju nije imala posla, a niti je Zdenko Kerovec morao biti alkotestiran, iako je njegov isključeni pomoćnik sumnjao da je popio koju više.

Inače, utakmica je završila neodlučeno 1:1, a klub se na kraju i našalio objavom na Facebooku: 'Sasvim obična nedjelja u Budimcima'.