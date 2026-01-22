Naši Portali
'NEPRIPREMLJEN POTEZ'

Možemo! pokreće interpelaciju o radu Vlade: 'Fiskalizacija 2.0 izaziva kaos, zaustavite kažnjavanje'

Petra Maretić Žonja
22.01.2026.
u 15:26

Benčič je kazala i da njena stranka traži od Vlade da odmah pristupi izmjeni Zakona tako da se cijela 2026. godina stavi u funkciju testiranja modela i ponuđenih IT rješenja, uz dorađivanje i unapređivanje tijekom godine

Stranka Možemo odlučila je pokrenuti interpelaciju o radu Vlade zbog, kako kažu, kaosa koji je fiskalizacija 2.0 prouzrokovala u hrvatskom gospodarstvu s početkom ove godine. Šefica saborskog kluba Možemo Sandra Benčić istaknula je da je riječ je još jednom nepripremljenom potezu Vlade koji se pokušava prikazati kao reformski, ali i da razina nepripremljenosti, izostanak preuzimanja odgovornosti i zanemarivanje onoga što poslovni subjekti i njihovi servisi za podršku govore već tri tjedna pokazuje krajnju bahatost premijera i njegove Vlade.

Dodala je da se umjesto ozbiljne pripreme i testiranja fiskalizacije 2.0 premijer Plenković, u maniri “najboljeg briselskog đaka”, požurio kako bi povećao povlačenje sredstava iz EU te naglasila da iduće godine u isti sustav ulaze i paušalisti i svi koji nisu u sustavu PDV-a. A zbog čega tvrdi da će se golem dio mikro i malih gospodarstvenika, umjesto svojim poslom, baviti borbom s izdavanjem i zaprimanjem računa.

 Benčič je kazala i da njena stranka traži od Vlade da odmah pristupi izmjeni Zakona tako da se cijela 2026. godina stavi u funkciju testiranja modela i ponuđenih IT rješenja, uz dorađivanje i unapređivanje tijekom godine.   - Tražimo i da se istodobno stave izvan snage odredbe o kaznama te da se kazne ne primjenjuju do 1. siječnja 2027., dok traje testni period, kako bi se izbjeglo da se tvrtke i obrtnici kažnjavaju zbog nečega na što nisu mogli imati utjecaja, jer sustav ne funkcionira-kazala je Benčić.

Dodala je i da je u raspravama tražila od Ministarstva financija da se tijekom cijele 2026. provodi procjena učinka propisa na one koji su već ušli u sustav. Na taj bi se način sustav mogao popraviti i prilagoditi onima koji u njega ulaze iduće godine. Premijera Plenkovića upitala je zašto je baš Hrvatska, njegovom odlukom, došla u poziciju da se na našem gospodarstvu testira direktiva u čiju primjenu još nije ušla ni jedna druga zemlja.

Sandra Benčić Možemo! Fiskalizacija 2.0 Vlada RH

AN
AnimaTor
15:34 22.01.2026.

Benčićka se "pjeni" na bilo što što dolazi od vlade republike Hrvatske.Bolje bi joj bilo das eposveti gradu Zagrebu / ako može/ da nam grad bude bolji i učinkovitiji. Ovako dok kritizira , dok se sukobljava izgleda da nešto radi. Ali ne radi ništa, ništa , Grand Zero.Katastrofa od politićarke.Niš koristi za narod.

JM
jasminko.mandura
16:00 22.01.2026.

Debilizam Benčićjemi ekipe ponovo ,ništa drugo i ne umiju

