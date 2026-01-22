Air Force One morao se okrenuti, a ona se našalila: Evo što je Trumpova glasnogovornica rekla

Nakon onoga što je Bijela kuća nazvala "manjim električnim problemom", zrakoplov Air Force One, koji je prevozio američkog predsjednika Donalda Trumpa u Švicarsku, morao se okrenuti i vratiti manje od sat vremena nakon polijetanja. Trump je krenuo prema Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu, a putnici su u konačnici podijeljeni u dva manja zrakoplova kako bi prešli Atlantik.

Glasnogovornica Bijele kuće, Karoline Leavitt, donijela je trenutak humora nakon što se Air Force One morao okrenuti. Naime, Daily Mail prenosi kako se ona našalila da katarski zrakoplov od 400 milijuna dolara, koji se trenutno preuređuje za sljedeći Air Force One predsjednika Donalda Trumpa, sada izgleda "mnogo bolje“.

Trump se dugo žalio na flotu Air Force Onea i tijekom svog prvog mandata pregovarao s Boeingom da se izgrade dva nova. No, ti zrakoplovi još uvijek nisu isporučeni pa je Trump prihvatio katarski zrakoplov od 400 milijuna dolara koji je izgrađen za kraljevsku obitelj te zemlje. Trenutni zrakoplovi Air Force One su dva veća Boeinga 747-200 iz 1990. i 1991. godine. Uz to, manji Boeing C-32 također se koristi kao Air Force One, obično kada predsjednik leti na odredišta gdje zračne luke imaju kraće piste.

Zbog problema sa zrakoplovom, Trump je stigao u Švicarsku nekoliko sati kasnije. Cijelu je konferenciju zasjenilo pitanje Grenlanda, a očekuje se kako će se Trump susresti s nekoliko europskih čelnika te glavnim tajnikom NATO-a, Markom Rutteom. Prije putovanja, Trump je pojačao retoriku o Grenlandu, golemom otoku kojeg želi preuzeti. "Saznat ćete", bio je njegov zlokobni odgovor na pitanje koliko je daleko spreman ići kako bi preuzeo kontrolu nad Grenlandom.

Istodobno, sugerirao je da bi moglo postojati diplomatsko rješenje, dok saveznici strahuju da bi njegove ambicije mogle ozbiljno narušiti jedinstvo NATO-a. "Mislim da ćemo nešto dogovoriti gdje će NATO biti vrlo sretan“, rekao je Trump na konferenciji za medije. Dok je nešto kasnije napuštao Bijelu kuću, istaknuo je: "Mislim da će ovo biti zanimljivo putovanje. Nemam pojma što će se dogoditi.“