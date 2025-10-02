Veliki zaokret: Orbán nahvalio Hrvatsku, a potom se oglasio i Plenković

Nakon što je mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó u New Yorku optužio Hrvatsku za naplatu ratne nadoplate na naftu isporučenu Mađarskoj, napetosti su počele jenjavati, a situacija se konačno smiruje. Mađarski premijer Viktor Orbán potvrdio je se u Kopenhagenu, tijekom sastanka Europske političke zajednice, susreo s hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem.

"Interes mađarske vlade je osigurati najpovoljnije moguće izvore energije za mađarske tvrtke i kućanstva. Hrvatska je povijesni strateški partner Mađarske, i Mađarska će Hrvatskoj uvijek pružati povijesno poštovanje koje zaslužuje. Predani smo smirivanju napetosti i osiguravanju najviše razine međusobnog poštovanja", napisao je Orbán u objavi na X-u, a oglasio se i Andrej Plenković.

Just finished my meeting with Prime Minister @AndrejPlenkovic. The Hungarian government’s interest is to secure the cheapest possible energy sources for Hungarian companies and households. Croatia is a historic strategic partner of Hungary, and Hungary will always give Croatia… — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 2, 2025

"Na marginama #EPC sastanka u Kopenhagenu razgovarao sam s mađarskim premijerom Viktorom Orbánom. Istaknuo sam spremnost Hrvatske da putem JANAF-ovog naftovoda opskrbljuje naftom rafineriju u Mađarskoj. Odbacio sam još jednom teze da Hrvatska nastoji profitirati od rata u Ukrajini podizanjem transportnih cijena. Naprotiv, koristeći ulogu regionalnog energetskog čvorišta, Hrvatska želi svojim susjedima omogućiti alternativni dobavni pravac umjesto kupovine energenata od Rusije. U duhu dobrosusjedskih odnosa želimo rješavati otvorena pitanja, a radujemo se i skorom otvaranju posljednje dionice autoceste u okviru koridora Vc", istaknuo je Plenković na X-u.

Na marginama #EPC sastanka u Kopenhagenu razgovarao sam s mađarskim premijerom @PM_ViktorOrban. Istaknuo sam spremnost Hrvatske da putem JANAF-ovog naftovoda opskrbljuje naftom rafineriju u Mađarskoj. Odbacio sam još jednom teze da Hrvatska nastoji profitirati od rata u Ukrajini… pic.twitter.com/EtMg9l8xLv — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) October 2, 2025

Plenković je odbacio u srijedu na neformalnom samitu EU-a u Kopenhagenu optužbe mađarske strane o profiterstvu s cijenama transporta nafte preko Janafa. Istaknuo je da “Janaf ima kapacitete za transport dovoljne količine nafte za potrebe rafinerija u Mađarskoj i Slovačkoj, koje time imaju alternativni dobavni pravac”.

“Uz LNG terminal na Krku i Janafov naftovod Hrvatska se pozicionira kao regionalno energetsko čvorište i zemlja koja pridonosi energetskoj sigurnosti Europe”, rekao je Plenković.

