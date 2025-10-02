Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 159
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
NAKON OPTUŽBI POMIRLJIVI TONOVI

Veliki zaokret: Orbán nahvalio Hrvatsku, a potom se oglasio i Plenković

EU summit in Copenhagen
Foto: LEONHARD FOEGER/REUTERS
1/3
Autori: Večernji.hr, Slavko Vukadin/Hina
02.10.2025.
u 15:20

Plenković je odbacio u srijedu na neformalnom samitu EU-a u Kopenhagenu optužbe mađarske strane o profiterstvu s cijenama transporta nafte preko Janafa

Nakon što je mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó u New Yorku optužio Hrvatsku za naplatu ratne nadoplate na naftu isporučenu Mađarskoj, napetosti su počele jenjavati, a situacija se konačno smiruje. Mađarski premijer Viktor Orbán potvrdio je se u Kopenhagenu, tijekom sastanka Europske političke zajednice, susreo s hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem.

"Interes mađarske vlade je osigurati najpovoljnije moguće izvore energije za mađarske tvrtke i kućanstva. Hrvatska je povijesni strateški partner Mađarske, i Mađarska će Hrvatskoj uvijek pružati povijesno poštovanje koje zaslužuje. Predani smo smirivanju napetosti i osiguravanju najviše razine međusobnog poštovanja", napisao je Orbán u objavi na X-u, a oglasio se i Andrej Plenković.

"Na marginama #EPC sastanka u Kopenhagenu razgovarao sam s mađarskim premijerom Viktorom Orbánom. Istaknuo sam spremnost Hrvatske da putem JANAF-ovog naftovoda opskrbljuje naftom rafineriju u Mađarskoj. Odbacio sam još jednom teze da Hrvatska nastoji profitirati od rata u Ukrajini podizanjem transportnih cijena. Naprotiv, koristeći ulogu regionalnog energetskog čvorišta, Hrvatska želi svojim susjedima omogućiti alternativni dobavni pravac umjesto kupovine energenata od Rusije. U duhu dobrosusjedskih odnosa želimo rješavati otvorena pitanja, a radujemo se i skorom otvaranju posljednje dionice autoceste u okviru koridora Vc", istaknuo je Plenković na X-u.

Plenković je odbacio u srijedu na neformalnom samitu EU-a u Kopenhagenu optužbe mađarske strane o profiterstvu s cijenama transporta nafte preko Janafa. Istaknuo je da “Janaf ima kapacitete za transport dovoljne količine nafte za potrebe rafinerija u Mađarskoj i Slovačkoj, koje time imaju alternativni dobavni pravac”.

“Uz LNG terminal na Krku i Janafov naftovod Hrvatska se pozicionira kao regionalno energetsko čvorište i zemlja koja pridonosi energetskoj sigurnosti Europe”, rekao je Plenković.

.

Ključne riječi
Andrej Plenković Viktor Orbán

Komentara 5

Pogledaj Sve
LO
Lolita3
15:52 02.10.2025.

Orban je dobio sve što je htio za svoje Mađare.

Avatar Aristarh
Aristarh
15:48 02.10.2025.

Ne vjeruj lisici Orbanu. Plenkoviću ne mijenjaj stav. Mađari kao i svi ostali. Svima jednako. Inače gubimo vjerodostojnost.

AN
Antonio1952
15:45 02.10.2025.

Gdje bismo sad bili da se poslusalo Ahmetovicku i druge tz. energentske ljevicarske strucnjake koji su bili protiv LNG terminala.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još