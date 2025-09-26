Naši Portali
SKANDALOZNE OPTUŽBE

Mađarski ministar nas pred UN-om nazvao ratnim profiterima: 'Hrvati iskorištavaju situaciju u kojoj postoji rat. Naplaćuju nam ratnu rentu'

Israeli Foreign Minister Saar and Hungarian Foreign Minister Szijjarto hold a joint news conference in Budapest
Foto: BERNADETT SZABO/REUTERS
1/2
Autor
Sandra Veljković
26.09.2025.
u 12:21

Već je jednom izazvao politički udar tvrdeći da je "Hrvatska nepouzdan partner", a sada je otišao i korak dalje, birajući vrlo teške riječi, pogotovo u međunarodnim odnosima i između država susjeda

Hrvatska je ratni profiter, jasno i glasno je rekao mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó u New Yorku, tijekom zasjedanja Opće skupštine UN-a i takvom se, vrlo ozbiljnom optužbom, dao dodatnu političku težinu sporu MOL-a i Janafa oko opskrbe energentima njegove zemlje preko Hrvatske.

Péter Szijjártó osvrnuo se na trenutačno stanje i testiranja o sposobnosti da Janaf isporuči dovoljno nafte. Zauzeo je, logično, stranu MOL-a i narativ da su testovi pokazali da Janaf ne može biti sigurni dobavljač nafte za Mađarsku i Slovačku.

- Janaf ne može isporučiti potrebne količine, a oslanjanje isključivo na njega bilo bi opasno. Ako možemo uvoziti naftu samo preko Hrvatske, taj naftovod jednostavno ne može isporučiti dovoljno da zajamči neprekinutu opskrbu za Mađarsku i Slovačku - rekao je Szijjártó. Dodao je da je energetska infrastruktura Hrvatske manje razvijena od mađarske, što prema njegovim riječima čini nemogućim temeljiti energetsku sigurnost Mađarske na Zagrebu.

Osim tehničkih sumnji i komentara, Szijjártó, čija zemlja nastoji zadržati uvoz iz Rusije, ponovno je izrazio duboko nepovjerenje prema Hrvatskoj. Već je jednom izazvao politički udar tvrdeći da je "Hrvatska nepouzdan partner", a sada je otišao i korak dalje, birajući vrlo teške riječi, pogotovo u međunarodnim odnosima i između država susjeda.

Opet je i sada ponovio da se Zagreb posljednjih godina nije ponašao kao pošten partner i da sada profitira od rata na račun Mađarske. - Hrvati iskorištavaju situaciju u kojoj postoji rat (u Ukrajini) i u kojoj Mađarskoj ponekad treba sirova nafta kroz Jadranski naftovod. Naplaćuju nam ratnu rentu - kazao je.

Mađarska, inače, slično kao Hrvatska, preuzima dio troškova tako da je energija građanima niža nego što stvarno jest. Na to je aludirao kad je iznio još jednu tešku optužbu: "Nećemo dopustiti da rezultati naših smanjenja cijena režija budu uništeni hrvatskim profiterstvom."

