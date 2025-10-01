Naši Portali
U KOPENHAGENU

Plenković odbacio optužbe Mađarske: Hrvatska nije ratni profiter, već energetsko čvorište Europe

The Danish Royal Couple hosts dinner on the occasion of the EPC meeting in Copenhagen
Foto: Emil Helms/REUTERS
1/8
VL
Autor
Slavko Vukadin/Hina
01.10.2025.
u 20:35

Prema diplomatskim izvorima, mađarski premijer Viktor Orban je odgovorio da ne želi sukob s Hrvatskom, ali da i dalje smatra da je cijena za transport nafte previsoka

Hrvatski premijer Andrej Plenković odbacio je u srijedu na neformalnom samitu EU-a u Kopenhagenu optužbe mađarske strane o profiterstvu s cijenama transporta nafte preko Janafa. Plenković je na neformalnom sastanku čelnika EU-a istaknuo da “Janaf ima kapacitete za transport dovoljne količine nafte za potrebe rafinerija u Mađarskoj i Slovačkoj, koje time imaju alternativni dobavni pravac”.

“Uz LNG terminal na Krku i Janafov naftovod Hrvatska se pozicionira kao regionalno energetsko čvorište i zemlja koja pridonosi energetskoj sigurnosti Europe”, rekao je Plenković. Plenković je rekao da je u smislu daljnje potpore Ukrajini i zaustavljanja financiranja ruske agresije, važno pitanje i zauzimanje jedinstvenog stava EU-a o prestanku nabave energenata od Rusije. Mađarski ministar vanjskih poslova i trgovine Peter Szijjarto nekoliko je puta optužio Hrvatsku za „ratno profiterstvo” jer je navodno nepravedno povisila cijenu transporta nafte, istovremeno tvrdeći da Jadranski naftovod (Janaf) nema kapacitete za kontinuiranu opskrbu potrebne količine nafte Mađarskoj.

Prema diplomatskim izvorima, mađarski premijer Viktor Orban je odgovorio da ne želi sukob s Hrvatskom, ali da i dalje smatra da je cijena za transport nafte previsoka. Čelnici EU-a završili su u srijedu neformalni samit u Kopenhagenu na kojoj su glavne teme bile jačanje europskih obrambenih sposobnosti i daljnja potpora Ukrajini. Nakon toga sudionici samita su pozvani na večeru koju organiziraju danski kralj i kraljica. Na večeru su pozvani i čelnici još 20-tak europskih zemalja, koji će sutra sudjelovati na sastanku Europske političke zajednice.

Teme sedmog sastanka Europske političke zajednice fokusirat će se na Ukrajinu te opću sigurnosnu situaciju u Europi. Nakon plenarne sjednice uslijedit će nekoliko okruglih stolova usmjerenih na različite aspekte sigurnosne situacije u Europi, uključujući tradicionalne i hibridne prijetnje, ekonomsku sigurnost i migracije. Premijer Plenković sudjelovat će na okruglom stolu na temu „Sigurnost i otpornost - tradicionalni i novi izazovi“.

Summit u Kopenhagenu
The Danish Royal Couple hosts dinner on the occasion of the EPC meeting in Copenhagen
1/8
Komentara 1

Pogledaj Sve
HU
Heroj_ulice
20:41 01.10.2025.

Onda neka plati jeftinije transport preko Srbije i njihovog naftovoda.

