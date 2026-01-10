Iznenađujuća strast Melanie i Trumpa je razotkrivena: U ovome oboje uživaju

Iako amerićki predsjednik Donald Trump i prva dama Melania Trump navodno vode uglavnom neovisne živote, rijetko provodeći privatno vrijeme zajedno izvan službenih obveza, izvor blizak paru otkrio je za časopis People da ih spaja jedna neočekivana strast – ljubav prema uređenju interijera. "Donald ima vlastitu viziju za svoje domove i klubove, a tijekom godina je osobno dizajnirao i odabrao velik dio namještaja i završnih obrada u Mar-a-Lagu i golf klubovima", objasnio je izvor. "On i Melania imaju to zajedničko. Oboje obožavaju dizajn interijera", kaže izvor.

Ovaj zajednički interes bio je očit tijekom blagdana, kada su Trumpovi dočekali 2026. godinu na raskošnoj novogodišnjoj zabavi u Mar-a-Lagu. Par je podijelio ponoćni poljubac uz spektakularan vatromet, dok je Melania izgledala sretno i uživala u večeri, a Donald, iako umoran, bio ljubazan prema gostima. Donaldova strast za uređenjem prelazi granice hobija. On osobno nadgleda ambiciozan projekt izgradnje nove plesne dvorane u Bijeloj kući, vrijedan 400 milijuna dolara, koja uključuje rušenje istočnog krila. Nedavno je čak posjetio trgovinu mramorom Arc Stone & Tile u Lake Worth Beachu na Floridi kako bi odabrao materijale.

S druge strane, Melanijin talent za dizajn potječe iz njezinih studentskih dana. Studirala je arhitekturu i dizajn na Sveučilištu u Ljubljani, što je izoštrilo njezino oko za strukturu, proporcije i estetiku. Te vještine kasnije je primijenila u vlastitoj liniji nakita Melania Timepieces & Fashion Jewelry, gdje je osobno nadzirala svaki korak od skica do gotovih komada.

"Vrlo sam uključena u sve što radim“, rekla je Melania u intervjuu 2012., naglašavajući praktičan pristup koji danas primjenjuje u projektima uređenja, od Mar-a-Laga do Bijele kuće, prenose mediji.