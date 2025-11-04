Naši Portali
BREAKING
Veliki požar u Svetoj Nedelji: Crn dim vidi se kilometrima daleko
VATROGASCI NA TERENU

FOTO/VIDEO Veliki požar u Svetoj Nedelji: Crni dim vidi se kilometrima daleko

Foto: Čitatelj
1/6
VL
Autor
Šimun Ilić
04.11.2025.
u 12:59

Vatra je, prema prvim informacijama, zahvatila tvrtku. Točan uzrok nije poznat

Oko podneva izbio je velik požar u Svetoj Nedelji. Gusti crni dim vidi se čak i u dijelovima Zagreba. Vatra je, prema prvim informacijama, zahvatila tvrtku, prenose 24sata. Točan uzrok nije poznat. Čitatelj je za 24sata izjavio: "Smrad je snažan, a dima je toliko da je zadimilo kroz ulicu. Užasno je. Gomila je vatrogasaca, a stigla je i hitna."

Dim iz Svete Nedelje

Kako doznaje reporterka 24sata s terena, na tom je području nastao prometni kaos.

"Našao sam se u ulici uz koju se nalazi skladište i firma koja je u plamenu. Sve je krenulo jako brzo. Otopio se limeni krov, osjeća se velika vrućina čak i na nekoliko desetaka metara od požara", ispričao im je svjedok požara. 

SS
simpatican.simpa
12:45 04.11.2025.

Još jedno zbrinjavanje otpada...

Avatar KMJ
KMJ
13:26 04.11.2025.

E a vas u HRV/EU karayu sa kolicinom ugljika na svakom koraku :D :D :D i onda ovo imate jednom godisnje ko je tu lud

PV
prcko.vita
13:24 04.11.2025.

Samo da nije nešto vezano za autoindustriju, nedaj Bože baterije ili gume, to je jako jako jako kancerogeno dok gori, a hoće da gori kada nema dovoljne kontrole, nema ostavki.

