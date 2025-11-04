FOTO/VIDEO Veliki požar u Svetoj Nedelji: Crni dim vidi se kilometrima daleko

Oko podneva izbio je velik požar u Svetoj Nedelji. Gusti crni dim vidi se čak i u dijelovima Zagreba. Vatra je, prema prvim informacijama, zahvatila tvrtku, prenose 24sata. Točan uzrok nije poznat. Čitatelj je za 24sata izjavio: "Smrad je snažan, a dima je toliko da je zadimilo kroz ulicu. Užasno je. Gomila je vatrogasaca, a stigla je i hitna."Dim iz Svete Nedelje
Kako doznaje reporterka 24sata s terena, na tom je području nastao prometni kaos.
"Našao sam se u ulici uz koju se nalazi skladište i firma koja je u plamenu. Sve je krenulo jako brzo. Otopio se limeni krov, osjeća se velika vrućina čak i na nekoliko desetaka metara od požara", ispričao im je svjedok požara.
HRVATSKI VELIKAN
Prizore rodne kuće Luke Modrića teško je objasniti: 'Sramio sam se, a njima ništa nije bilo jasno'
Novo poglavlje hrvatskog teatra
FOTO Evo tko je sve stigao na otvorenje novog HNK-a: Brojna poznata lica na Trešnjevci
Neki nikad ne primijete
Još jedno zbrinjavanje otpada...