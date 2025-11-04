FOTO/VIDEO Veliki požar u Svetoj Nedelji: Crni dim vidi se kilometrima daleko

Oko podneva izbio je velik požar u Svetoj Nedelji. Gusti crni dim vidi se čak i u dijelovima Zagreba. Vatra je, prema prvim informacijama, zahvatila tvrtku, prenose 24sata . Točan uzrok nije poznat. Čitatelj je za 24sata izjavio: "Smrad je snažan, a dima je toliko da je zadimilo kroz ulicu. Užasno je. Gomila je vatrogasaca, a stigla je i hitna."

Dim iz Svete Nedelje Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kako doznaje reporterka 24sata s terena, na tom je području nastao prometni kaos.

"Našao sam se u ulici uz koju se nalazi skladište i firma koja je u plamenu. Sve je krenulo jako brzo. Otopio se limeni krov, osjeća se velika vrućina čak i na nekoliko desetaka metara od požara", ispričao im je svjedok požara.