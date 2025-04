Velike promjene za roditelje: Nekima na račun stiže puno više novaca. Evo o kojoj se naknadi radi

Prošli tjedan započela je isplata povećanih roditeljskih potpora, a sljedeća isplata zakazana je za 25. travnja. Roditelji će tijekom prve godine života djeteta primati punu plaću, s gornjom granicom od tri tisuće eura o čemu je Večernji list detaljno pisao.

„Ovo je prva isplata nakon izmjena i dopuna Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama. Ono što smo najavljivali, to se sada obistinjuje za naše korisnike. Roditeljski dopust gotovo u potpunosti plaća. 3000 eura je gornji limit. Nije je ovo jedino pravo koje smo mi mijenjali u samom zakonu. To su još i prava za dodatni roditeljski dopust, za rođene blizance, treće i svako sljedeće dijete, za jednokratnu potporu za novo rođeno dijete, za nezaposlene, za one koji su nam izvan sustava rada, za one koji nemaju uvjet staža, a zaposleni su i samozaposleni“, rekla je ovom prilikom na HTV-u Željka Josić, državna tajnica u Ministarstvu demografije i useljeništva.

Ministar demografije Ivan Šipić nedavno je u Večernjakovom podcastu Igora Bobića također govorio o ovim mjerama. A jučer je ponovno govorio o očekivanjima od ove mjere. „Ovo su za nas veliki dani s obzirom na to da ovdje možemo ući u onu izreku obećano – izvršeno. Sretna vijest je da su mnogi već sad ovih dana za Uskrs osjetili povećanje na računima“, rekao je na RTL-u.

Najavio je i uvođenje dječjeg doplatka, istaknuvši da Vlada razmatra novi zakon, uključujući mogućnost univerzalnog dječjeg doplatka. „Mi ćemo se kao predlagatelji založiti da naša djeca više nisu socijalna kategorija“, rekao je. Iako nije precizirao iznos, naglasio je da će se raditi o značajno većim iznosima. „Ja bih bio zadovoljan da svako dijete od 0 do 18 godine života ide s iznosom koji će biti primjeren, a to je cirka najmanje 100 eura. Krucijalna mjera nadogradnje na ovo što sada imamo rodiljne i roditeljske – dječji doplatak. Stvaranje uvjeta u vrtićima, besplatni vrtići – i o tome se razmišlja i to Vlada razmatra do 2030. godine uvesti“, zaključio je Šipić.

Kako je Večernji list ranije pisao, ministar drži da je riječ o velikom iskoraku, te da Vlada RH i Ministarstvo demografije poručuju da im je stalo do roditeljstva, majčinstva, sigurnosti djece i obitelji, a kazao je i potpore po novom zakonu primiti više od 48.000 korisnika. Nadalje, ministar je dodao da Vlada razmatra i druge demografske mjere, poput osiguravanja besplatnih vrtića, s ciljem njihove provedbe do 2030. godine, kako bi se dodatno unaprijedili uvjeti za obitelji i djecu.

