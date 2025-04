Ministar Šipić: 'Prije Vladine odluke naknada za novorođenče je bila manja od one za boškarina i magarca!'

Gost podcasta Bobu Bob! Večernjeg TV-a ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić kaže da prve isplate povišenih porodiljnih i roditeljskih naknada koje su povećane s 995 eura na 3000 eura i za drugih šest mjeseci idu 17. travnja. Povećanje je to od 2016. za čak 750 posto. Obuhvaćeno je 95 posto roditelja, a ministar kaže kako se slaže da bi obuhvaćeni mogli biti svi. Prije nekoliko mjeseci usporedbom da je poticaj za uzgoj istarskog boškarina i konja posavca 795, a za magarca 311, dok je za naknada za novorođenče 309 eura, neke šokirao, druge sablaznio, a treće nasmijao. Šipić kaže da se voli izražavati u slikama i da je želio senzibilizirati javnost te da su ljudi zagrizli temu, dok je Vlada u međuvremenu podigla naknadu duplo – na 318 eura..

"Ne da se narugam poljoprivrednicima, a pogotovo sačuvaj Bože da bih usporedio rađanje s takvom jednom slikom. Znači, dobro je da se zagrizlo u tu temu na takav način. Gdje god sam došao nakon toga, ljudi su mi najprije rekli 'svaka čast'", otkrio je.

Najvećim korakom Vlade u demografiji smatra osnivanje ministarstva koje je ekipirao s četiri savjetnika. Ne misli da ih je previše. Tvrdi da Vlada sada sluša demografe koji godinama govore da Hrvatska ide u demografsku katastrofu. Smatra da je u godinu dana napravljeno puno. Proračun ministarstva je 685 milijuna eura, ali daleko je to od 4% BDP-a godišnje, što bi bilo više od 4 milijarde eura, koliko je tražio DP, a ministar kaže da će to ići postupno i da nije bio u tim pregovorima. Dodaje da uz majčinstvo, zbog čega ga neki prozivaju da je za srednji vijek, potiču i očinstvo jer su povećali broj dana plaćenog očinskog dopusta, što nekim poslodvacima, tvrdi smeta, jer to oni plaćaju.

"Novi prijedlog dječjeg doplatka će biti brutalan, borit ću se da bude minimalno 100 eura"

Nije mu svejedno hoće li na roditeljskom dopustu biti majka ili otac jer kaže, majku nitko ne može zamijeniti, ali on osobno bi, da dobije dijete, išao na isti. Ministar demografije najavio je projekt dječjeg doplatka koji će kaže, biti brutalan, jer žele da ga dobije više djece. Upitan ide li to prema univerzalnom dječjem doplatku i koji bi mogao biti iznos u odnosu na dosadašnjih do 60-ak eura, Šipić kaže da će se boriti da to bude minimalno 100 eura po djetetu, ali da o tome odlučuje Vlada.

Nakon što je definirano da će naknade od 1300 eura dobiti i roditelji posvojene djece bez obzira na dob, Šipić kaže da je Vlada to planirala i prije nego je u Saboru zastupnik Mosta Ante Kujundžić plakao. Ideološke teme, poput posvajanja i udomljavanja djece homoseksualnim parovima, promjena spola i slično, kaže Šipić, ostavljaju po strani, iako DP zadržava svoj stav o istima. "Mi smo ušli zbog tih, hajmo reći, trenutačno sada puno važnijih i puno životnijih tema. Nismo ušli samo zbog ideoloških tema. Znači, mi smo ušli da budemo konkretni, da mijenjamo stvari nabolje", kazao je.

Nakon izmjena Zakona o strancima, po kojem se Hrvati iz iseljeništva više ne tretiraju kao stranci, ministar kaže ima interesa za povratak. U svijetu se planira i otvaranje Centara za povratnike za povratak dijaspore. "Na žalost, jedan dio je otišao, ali dio se i vraća. O tome se manje govori. Dio se ljudi vraća. Znamo po desecima mailova koje dolaze nekada i dnevno", pojašnjava. Za godinu dana suradnje s HDZ-om kaže da je dobra i da ih partneri uvažavaju, da je Andrej Plenković dobar kao šef i da je premijer-premijer.

"Je li zadnja premijerova ili Penavina?"

"Uvijek je premijer premijer. Zato i jest premijer. Ali da premijer ne poštuje ili predsjednika Penavu ili nas, ja to još nisam doživio. U mnogočemu se ne slažemo, ali u onome što se slažemo to je vidljivo", kazao je.

