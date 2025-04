Ministar najavio kada kreće isplata. Rastu potpore za novorođeno dijete, za roditeljski dopust...

U povodu izmjena i dopuna Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama koje su stupile na snagu 1. ožujka, a kojima se poboljšava financijski položaj (samo)zaposlenih roditelja na roditeljskom dopustu, te roditelja djece koji rade skraćeno, roditelja koji su na bolovanju zbog djece, ali i nezaposlenih roditelja, ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić najavio je danas da će sutra početi isplate na račune svih njihovih korisnika, a druga velika isplata bit će 25. travnja.

- Obećano – ispunjeno - kazao je Šipić u izjavi za medije uoči sjednice Vlade. Drži da je riječ o velikom iskoraku, te da Vlada RH i Ministarstvo demografije poručuju da im je stalo do roditeljstva, majčinstva, sigurnosti djece i obitelji. Ministar Šipić najavio je da će potpore po novom zakonu primiti više od 48.000 korisnika, što je ogroman iskorak s obzirom na to da je prije limit naknade na roditeljskom dopustu bio do 995 eura, a sada imamo punu plaću do prve godine djetetova života, dok je limit 3000 eura. Poručio je kako će kao Ministarstvo i Vlada učinit sve da ta i ostale mjere unaprijede sigurnost u obitelji jer ona omogućava zasnivanje obitelji i rađanje djece, a tome će, vjeruje, pridonijeti i drugi resori. Navedenim mjerama, istaknuo je ministar Šipić, potvrđuje se da u Ministarstvu vode brigu o stvarnoj zaštiti svake majke, oca i djeteta i obitelji, poštujući različitost i probleme koje imaju mnoge žene koje ne mogu roditi.

Podsjetimo kako će za drugih šest mjeseci roditeljskog dopusta roditelji zadržati svoju punu plaću do maksimalnih 3000 eura umjesto dosadašnjih maksimalnih 995 eura. Jednokratna potpora za novorođeno dijete raste s 309 na 618 eura. Također, naknada za roditeljski dopust za (samo)zaposlene roditelje od 1. do 3. godine života djeteta za blizance, treće i svako sljedeće dijete raste s 552 na 803 eura. Naknada za roditeljski dopust majki i očeva koji rade pola radnog vremena od 1. do 3. godine djeteta za blizance, treće i svako sljedeće dijete raste s 486 na 600 eura. Roditelji više neće biti financijski kažnjavani kao dosad kada idu na bolovanje zbog djece, niti žene na bolovanju zbog komplikacija u trudnoći jer i ta naknada raste s 565 na 995 eura. Naknada na roditeljskom dopustu za nezaposlene roditelje povećava se s 309 na 503 eura. Naknada za roditeljski dopust radi pojačane njege djeteta do 3. godine roditeljima koji rade pola radnog vremena raste s 552 na 702 eura.

Akademik i demograf prof. dr. sc. Anđelko Akrap pozdravlja povećanje potpora za roditelje. – Rast roditeljskih potpora svakako treba pozdraviti, ali to su mjere obiteljske politike koje mogu djelovati pronatalitetno, ali ako se očekuju se ključni pomaci i preokretanje negativnih demografskih trendova, potrebna nam je cjelovita populacijska politika vezana uz ekonomski razvoj zemlje tako da mladi ljudi mogu planirati djecu i imati pristojan standard i krov nad glavom u svim dijelovima zemlje – napominje Akrap.

Šipić je danas dodao i da su da su biološki otac i roditelj posvojitelj sada statusno izjednačeni ta da vezano za dužinu roditeljskog dopusta roditelja posvojitelja na tome radi njegov kolega ministar Marin Piletić. Šipić je napomenuo i kako se radi analiza doplatka za djecu, što znači da bi i doplatak trebao rasti i zahvatiti što više korisnika. Od proračunskih 685 milijuna eura u Ministarstvu demografije, 80% je usmjereno na majčinstvo, roditeljstvo i zaštitu obitelji.

