ISTRAGA U TIJEKU

Velika tragedija: Nitko nije preživio pad turskog vojnog zrakoplova

Screenshot/X
VL
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
12.11.2025.
u 18:06

'S velikom tugom smo saznali da se naš vojni zrakoplov C-130 srušio na granici između Gruzije i Azerbajdžana. Naši napori da dođemo do olupine nastavljaju se u koordinaciji s nacionalnim vlastima', izjavio je turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan

U utorak se u Gruziji nakon polijetanja iz Azerbajdžana sružio turski vojni transportni zrakoplov. U njemu je bilo 20 osoba koje su poginule, potvrđeno je da nitko nije preživio. Zrakoplov se zabio u tlo i eksplodirao, a bio je na putu natrag za Tursku kada se srušio. Uzrok nesreće još uvijek nije poznat. 'S velikom tugom smo saznali da se naš vojni zrakoplov C-130 srušio na granici između Gruzije i Azerbajdžana. Naši napori da dođemo do olupine nastavljaju se u koordinaciji s nacionalnim vlastima', izjavio je turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan. Nekoliko minuta nakon ulaska u gruzijski zračni prostor, zrakoplov je 'nestao s radara, bez slanja signala za pomoć' priopćila je ranije gruzijska služba za zračni promet, prenosi Independent. Predsjedniku Erdoğanu pomoćnici su na kraju govora u Ankari predali poruku kako bi ga obavijestili o nesreći.  'Ako Bog da, prebrodit ćemo ovu nesreću s minimalnim poteškoćama', rekao je tada. 'Neka Bog podari mir dušama naših mučenika i budimo uz njih u svojim molitvama.'

Gruzijski premijer Irakli Kobakhidze izrazio je sućut Erdoğanu zbog smrtonosne vojne nesreće tijekom telefonskog razgovora između dvojice čelnika. 'U ovom teškom trenutku, Gruzija pruža punu solidarnost našim turskim prijateljima. Naše misli su s žrtvama, njihovim obiteljima i svima pogođenima ovom tragedijom', izjavio je premijer. Lockheed Martin, američki proizvođač C-130 Herculesa, zrakoplova koji koriste zračne snage diljem svijeta, priopćio je da je 'posvećen pružanju potpore u istrazi'.

