Tursko pravosuđe već godinama funkcionira kao produžena ruka režima Recepa Tayyipa Erdoğana, služeći više interesima vlasti nego pravdi. Slučaj istanbulskog gradonačelnika Ekrema İmamoğlua najsvježiji je i najdramatičniji dokaz te stvarnosti. Turski tužitelj zatražio je nevjerojatnu kaznu od više od 2000 godina zatvora za İmamoğlua, koji je od ožujka zatočen zbog optužbi za korupciju koje on i njegova Republikanska narodna stranka (CHP) oštro poriču. Optužnica, koja se proteže na 4000 stranica, uključuje 142 točke i obuhvaća još 401 osobu navodno umiješanu u mrežu nezakonitog bogaćenja, čime je državi navodno nanesena šteta od 160 milijardi lira, odnosno oko 3,8 milijardi dolara. Tereti ga se za vođenje kriminalne organizacije, pronevjeru, podmićivanje, iznudu i namještanje javnih natječaja,optužbe koje se u turskom kontekstu sve češće pretvaraju u političke presude nad onima koji se usude suprotstaviti Erdoğanovoj vlasti.

Paralelno s tim, istanbulsko tužiteljstvo zatražilo je i zabranu rada same CHP stranke, optužujući je za primanje nezakonitih sredstava. Takav potez jasno pokazuje da se Erdoğan više ne zadovoljava progonima pojedinaca, nego nastoji u korijenu sasjeći svaku političku strukturu koja bi mogla ugroziti njegovu dominaciju. CHP je takvu pravnu kampanju nazvao političkim obračunom bez presedana, a mnogi neovisni promatrači, uključujući i međunarodne organizacije, već godinama upozoravaju da turski sudovi djeluju pod snažnim pritiskom izvršne vlasti. Suci i tužitelji koji pokazuju neovisnost bivaju premješteni, smijenjeni ili čak pritvoreni, dok oni koji slijepo slijede političke upute napreduju u hijerarhiji.

İmamoğlu je simbol oporbene Turske i nada milijunima građana koji vjeruju u mogućnost demokratske promjene. Njegova pobjeda na lokalnim izborima u Istanbulu 2019. godine bila je šok za Erdoğanov režim, jer je pokazala da se vlast može poraziti na biralištima. Kada su izbori poništeni, İmamoğlu je ponovno pobijedio.s još većom razlikom. Od tada je postao Erdoğanov najopasniji protivnik, političar kojeg mnogi smatraju jedinim sposobnim izazvati predsjednika na nacionalnoj razini. Njegovo uhićenje, stoga, nije samo pravni slučaj, već politička poruka,onima koji vjeruju u promjenu jasno se poručuje da će svaka prijetnja režimu biti slomljena, pa makar i kroz groteskne kazne koje prelaze 2000 godina zatvora.

U zemlji u kojoj su novinari, suci, odvjetnici i oporbeni političari redovito zatvarani zbog "uvrede predsjednika" ili "širenja dezinformacija", Erdoğanov sustav pravosuđa pretvorio se u mehanizam kontrole, straha i ucjene. Sudnice su postale produžetak političkih tribina, a zakoni instrument za održavanje režima. İmamoğlu je sada lice tog otpora, a njegov slučaj odražava sve ono što Tursku odvaja od istinske demokracije sustav u kojemu moćnik ne traži pravdu, nego poslušnost, i u kojem se protivnici ne pobjeđuju argumentima, nego presudama. U tom kontekstu, zahtjev za 2000 godina zatvora nije samo apsurd, nego i simbol Erdoğanove opsjednutosti potpunom kontrolom nad političkom scenom zemlje koja se, unatoč svemu, još uvijek nada slobodi.