Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 130
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
U TIJEKU POTRAGA I SPAŠAVANJE

Srušio se vojni zrakoplov članice NATO-a nedaleko od ruske granice, objavljena snimka

Nova najnovija fotografija
Večernji.hr
VL
Autor
Večernji.hr
11.11.2025.
u 14:26

Tursko ministarstvo obrane potvrdilo je da je avion poletio iz Azerbajdžana i bio na povratku u Tursku, no zasad nije poznato koliko je članova posade bilo na brodu

Turski vojni transportni avion tipa C-130 koji je u sastavu NATO-a, srušio se danas na granici između Gruzije i Azerbajdžana, nakon što je, prema dostupnim snimkama, izgubio kontrolu i raspao se u zraku. Lokalni mediji objavili su videozapis koji navodno prikazuje kako se avion prelama na dva dijela prije nego što se zapaljena olupina srušila na tlo. 

Tursko ministarstvo obrane potvrdilo je da je avion poletio iz Azerbajdžana i bio na povratku u Tursku, no zasad nije poznato koliko je članova posade bilo na brodu. U priopćenju na platformi X navedeno je da su pokrenute akcije potrage i spašavanja u suradnji s gruzijskim vlastima, dok uzroci nesreće i moguće žrtve još nisu poznati.

Prema turskim izvorima, avion se srušio u regiji Rustavi, oko 160 kilometara od ruske granice. Očevici su izvijestili da se letjelica raspala u zraku, a dijelovi aviona padali su po okolnom području. Ruski pro-ratni vojni kanal na društvenim mrežama tvrdio je da se avion „vjerojatno raspao zbog unutarnje eksplozije“, no ta tvrdnja nije potvrđena, piše Daily Mail. 

Gruzijske vlasti su otvorile kriminalističku istragu, a Ministarstvo unutarnjih poslova najavilo je da će javnost postupno informirati o novim saznanjima. U početnim izvješćima pojavila se pogrešna informacija da je nestao helikopter, no kasnije je potvrđeno da je riječ o vojnom transportnom avionu C-130, jednom od najčešće korištenih aviona te vrste u svijetu. Tursko ministarstvo obrane ponovilo je da su spašavateljske ekipe na terenu, u koordinaciji s gruzijskim službama.

Podsjetimo, Turska je nedavno potpisala ugovor s Ujedinjenim Kraljevstvom o kupnji dvanaest rabljenih transportnih aviona C-130J, a s Azerbajdžanom ima blisku vojnu suradnju. Na snimkama koje su objavili turski mediji, uključujući privatnu televiziju NTV, vidi se kako avion spiralno pada prema tlu. 

Ključne riječi
Gruzija Azerbajdžan vojni avion Turska NATO

Komentara 12

Pogledaj Sve
DK
Dr.KarlosVonSalzberg
14:40 11.11.2025.

Dijelovi koji lete oko aviona još dok je padao ... Rusi

JA
japaner
14:42 11.11.2025.

nedaleko ruske granice? znamo tko je kriv, kao i u slučaju kad su rusi srušili azerbajđanski zrakoplov! u početku su tvrdili da nisu oni, a kasnije su ipak priznali pa se čak i putin ispričavao!

SV
svijeća
14:43 11.11.2025.

avion ne pada samo tako, ali pada kada ga pogodi (ruska) PZO. rusi će naravno tvrditi da nisu oni, ali sateliti sve snimaju

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja