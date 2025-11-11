Srušio se vojni zrakoplov članice NATO-a nedaleko od ruske granice, objavljena snimka

Turski vojni transportni avion tipa C-130 koji je u sastavu NATO-a, srušio se danas na granici između Gruzije i Azerbajdžana, nakon što je, prema dostupnim snimkama, izgubio kontrolu i raspao se u zraku. Lokalni mediji objavili su videozapis koji navodno prikazuje kako se avion prelama na dva dijela prije nego što se zapaljena olupina srušila na tlo.

Tursko ministarstvo obrane potvrdilo je da je avion poletio iz Azerbajdžana i bio na povratku u Tursku, no zasad nije poznato koliko je članova posade bilo na brodu. U priopćenju na platformi X navedeno je da su pokrenute akcije potrage i spašavanja u suradnji s gruzijskim vlastima, dok uzroci nesreće i moguće žrtve još nisu poznati.

🇬🇪🇦🇿🇹🇷 TUAF543 | Turkish Air Force C-130 (reg. 68-01609) Aircraft tracked departing Ganja earlier today, later signal lost over Georgian territory.



Footage below apparently shows the crash of the same aircraft, currently under verification. pic.twitter.com/1Qjt0FiBtY — Visioner (@visionergeo) November 11, 2025

Prema turskim izvorima, avion se srušio u regiji Rustavi, oko 160 kilometara od ruske granice. Očevici su izvijestili da se letjelica raspala u zraku, a dijelovi aviona padali su po okolnom području. Ruski pro-ratni vojni kanal na društvenim mrežama tvrdio je da se avion „vjerojatno raspao zbog unutarnje eksplozije“, no ta tvrdnja nije potvrđena, piše Daily Mail.

Gruzijske vlasti su otvorile kriminalističku istragu, a Ministarstvo unutarnjih poslova najavilo je da će javnost postupno informirati o novim saznanjima. U početnim izvješćima pojavila se pogrešna informacija da je nestao helikopter, no kasnije je potvrđeno da je riječ o vojnom transportnom avionu C-130, jednom od najčešće korištenih aviona te vrste u svijetu. Tursko ministarstvo obrane ponovilo je da su spašavateljske ekipe na terenu, u koordinaciji s gruzijskim službama.

Podsjetimo, Turska je nedavno potpisala ugovor s Ujedinjenim Kraljevstvom o kupnji dvanaest rabljenih transportnih aviona C-130J, a s Azerbajdžanom ima blisku vojnu suradnju. Na snimkama koje su objavili turski mediji, uključujući privatnu televiziju NTV, vidi se kako avion spiralno pada prema tlu.