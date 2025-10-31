Važno upozorenje policije: Ovi nikako nemojte raditi, lopovi vrebaju

Povodom obilježavanja blagdana Svih svetih, brojni građani u znak sjećanja na svoje najmilije koji više nisu s njima obilazit će groblja, zbog čega se očekuje povećan promet vozila. Povećane gužve uobičajeno se očekuju i na prilaznim prometnicama grobljima i područjima oko njih, gdje će policijski službenici pojačano provoditi regulaciju prometa te nadzirati promet vozila i pješaka. Građane policija upozorava da dolaskom na groblja u vozilima ne ostavljaju svoje osobne stvari (torbice, novčanike, mobitele), već ih ponesu sa sobom ili ostave na mjestima koja nisu lako uočljiva drugim osobama. Kako bi se izbjeglo da prilikom posjeta groblju postanu žrtvama kaznenih djela i kako bi se spriječile druge moguće poteškoće, policija savjetuje građane da zaštite i svoja osobna vozila te vrijedne stvari koje ostavljaju u njima.

Policija savjetuje građane:

- zatvarajte prozore, zaključavajte vrata i prtljažni prostor vozila

- ne ostavljajte ključeve i dokumente u vozilu

- ne ostavljajte vrijedne predmete na vidnom mjestu u vozilu

- vozila po mogućnosti parkirajte na mjestima predviđenima za parkiranje vozila, ne ostavljajte vozilo na mračnom i pustom mjestu duže vrijeme

- prilikom obilaska grobova vrijedne predmete držite pod nadzorom.

A kradu se i cvijeće i svijeće s posljednjih počivališta. Neugodnoj praksi svjedoče i prodavači, koji danima dežuraju uz svoje štandove. Prazne grobove umjesto uređenih počivališta, zatekli su i mnogi Splićani. Manje općine problem rješavaju jednostavnije - privremenim zaključavanjem groblja i postavljanjem ograda. Pojačani nadzor bit će i na zagrebačkim grobljima - s dodatnim zaštitarima i policijskim ophodnjama, javlja Dnevnik.hr.