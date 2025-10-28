Naši Portali
POSEBNA REGULACIJA VEĆ NA SNAZI

ZET objavio važne informacije: Evo kako će tramvaji i autobusi voziti za Svi svete i Dušni dan

Zagreb: Gra?ani kupuju cvije?e i svije?e za nadolaze?i blagdan Svih svetih
Luka Stanzl/PIXSELL
Autor
Gabrijela Krešić
28.10.2025.
u 15:01

Sva gradska groblja od petka do nedjelje bit će otvorena od 6 do 24 sata, a za starije i slabije pokretne osobe organiziran je besplatan prijevoz posebnim vozilima unutar groblja

Zagrebački električni tramvaj (ZET) potpuno je spreman za organizaciju javnog prijevoza u danima uoči, kao i na sam blagdan Svih svetih te na Dušni dan. Kako bi se Zagrepčanima olakšao dolazak na groblja, uvedene su i posebne prometne regulacije uz pojačane linije javnog prijevoza, koje su na snazi do nedjelje, priopćili su iz ZET-a.

Na sam blagdan Svih svetih, u subotu, ceste u okolici groblja bit će zatvorene za osobna vozila, a pristup Mirogoju, Miroševcu i Markovu Polju bit će moguć isključivo ZET-ovim autobusima i taksijima. Izvanredne autobusne linije vozit će od 8 do 19 sati, povezujući glavne gradske točke s najvećim grobljima, dok će tramvaji prometovati pojačano. U tramvajskom prometu primjenjivat će se nedjeljni vozni red, no na najfrekventnijim linijama – 4, 6, 11, 12, 14 i 17 – vozit će povećan broj tramvaja u odnosu na uobičajeni raspored. Toga će dana u prometu biti i linija 8 (Mihaljevac – Zapruđe).

Kako bi se uspostavila što kvalitetnija prometna povezanost, od 8 do 19 sati prometovat će izvanredne autobusne linije koje spajaju Kaptol s Mirogojem i Krematorijem, Kvaternikov trg sa Srebrnjakom, Dubravu s Miroševcem te Dubec s Markovim Poljem. Prijevoz na svim izvanrednim autobusnim linijama bit će besplatan u subotu, 1. studenoga. Prema potrebi, u promet će biti uključena i dodatna vozila kako bi se osigurala brža i sigurnija povezanost, a prometna situacija na linijama koje prolaze uz veća gradska groblja pomno se prati još od vikenda.

Sva gradska groblja od petka do nedjelje bit će otvorena od 6 do 24 sata, a za starije i slabije pokretne osobe organiziran je besplatan prijevoz posebnim vozilima unutar groblja. Detaljne informacije o blagdanskoj organizaciji prijevoza i prometnim regulacijama dostupne su na mrežnim stranicama ZET-a.
Ključne riječi
Svi sveti Dušni dan ZET Zagreb

Kupnja