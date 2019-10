Važni izbori u Njemačkoj: Hoće li ekstremno desni AfD potući sadašnju vlast u Tirinškoj

Na nedjeljnim izborima u saveznoj pokrajini Tirinška (Thüringen) aktualni premijer Bodo Ramelow iz stranke Ljevica bori se za opstanak svoje lijeve koalicije, ali sve ovisi o uspjehu desne, populističke Alternative za Njemačku (AfD), koju u ovoj saveznoj pokrajini predstavlja ekstremno krilo pod vodstvo Bjoerna Hoeckea.

"Do kraja ću se boriti za moju crveno-crveno-zelenu vladu. Ispitivanja pokazuju da su građani zadovoljni radom mog kabineta", rekao je Bodo Ramelow za javni servis ZDF.

Prvi i zasad jedini premijer neke savezne pokrajine iz stranke Ljevica, koja djelomice vuče porijeklo od Socijalističke stranke jedinstva (SED), državne stranke nekadašnje Istočne Njemačke, želi ostati na toj poziciji ali je pitanje hoće li birači podržati te ambicije.

Ishod otvoren

Situacija u ovoj njemačkoj saveznoj pokrajini je pozitivna, što nije samo po sebi razumljivo za istok zemlje, pa tako nezaposlenost pada, a gospodarstvo napreduje. No na posljednjim pokrajinskim izborima na istoku zemlje Ljevica je dobrim dijelom izgubila podršku birača tako da je ishod u nedjelju otvoren.

Prema posljednjim ispitivanjima javnog mnijenja, stranka Ljevica je još uvijek, s 28 posto potpore, najsnažnija stranka u parlamentu u Erfurtu, ali je upitno hoće li sadašnji koalicijski partneri, socijaldemokrati i zeleni osvojiti dovoljno glasova za nastavak koalicije.

Kako javlja "Politički barometar" javnog servisa ZDF, Ljevica bi mogla osvojiti 28 posto glasova, iza nje slijedi Kršćansko-demokratska unija (CDU) s 26 posto te AfD s 21 posto. Aktualni koalicijski partneri Ljevice, Socijaldemokrati i Zeleni, mogli bi osvojiti devet odnosno sedam posto glasova.

No prema nekim drugim ispitivanjima, AfD bi na nedjeljnim izborima mogao osvojiti i do 24 posto glasova i tako se gotovo izjednačiti s demokršćanima Angele Merkel.

Mali izgledi za „građansku koaliciju“

CDU na čelu s glavnim kandidatom Mikeom Mohringom nada se pobjedi i formiranju "građanske koalicije" koja bi svrgnula aktualnu vladu koja je lijevo od centra. No s obzirom na to da CDU isključuje mogućnost koaliranja s desnim populistima iz AfD-a, upitno je s kojom strankom bi tvorila koaliciju s obzirom na to da se eventualni partner, Liberalna stranka Njemačke (FDP), u Tirinškoj bori za prijelaz izbornog praga koji iznosi 5 posto.

Mike Mohring je posljednjih dana privukao pozornost medija zbog učestalih prijetnji smrću koje su mu upućene, a dolaze s radikalno desnog političkog spektra. Prijetnje su dobili i političari stranke Zeleni u ovoj saveznoj pokrajini.

Izbori u Tirinškoj će biti pokazatelj i za raspoloženje građana prema vladajućoj demokršćansko-socijaldemokratskoj vladi Angele Merkel i na saveznoj razini. Vlada upravo ovih dana povlači bilancu dvogodišnjeg rada, a percepcija u javnosti, unatoč mnogim ostvarenim projektima poput reforme mirovinskog sustava ili klimatskog paketa, nije osobito pozitivna.

Neuspjeh pak SPD-a u Tirinškoj mogao bi biti i voda na mlin onim snagama unutar socijaldemokratske stranke koji forsiraju izlazak iz vlade Angele Merkel, u kojoj su Socijaldemokrati mlađi partner.

Istodobno bi pad CDU-a mogao dodatno ugroziti poziciju nove predsjednice CDU-a i moguće nasljednice Angele Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer, koja se od dolaska na čelo stranke krajem prošle godine bori za simpatije unutar stranke.

Sukobi struja unutar AfD-a

Politički analitičari najzanimljivijim aspektom nedjeljnih izbora u Tirinškoj, koji su nakon Saske i Brandenburga treći pokrajinski izbori u Njemačkoj ove godine, smatraju rezultat desnih populista iz AfD-a.

AfD je i u Saskoj, s 27 posto, i Brandenburgu, s 23 posto, postao druga po redu najsnažnija stranka te se tako čvrsto, s oko četvrtinom glasova, etablirao u ovim istočnim saveznim pokrajinama, u kojima stranke i radikalno lijevog i radikalno desnog političkog spektra uživaju veću popularnost nego na zapadu zemlje.

U Tirinškoj je situacija zanimljiva zbog toga što u ovoj saveznoj zemlji AfD predstavlja najradikalniju struju unutar stranke, tzv. "Krilo", na čelo s glavnim kandidatom Bjoernom Hoeckeom. I dok se u ostatku Njemačke AfD pokušava prikazati kao konzervativno-nacionalna stranka pogodna za građanske koalicije, u Tirinškoj vodstvo AfD ne skriva svoje ekstremno desne pozicije.

Vrhu ove stranke se predbacuju kontakti s radikalnim strankama poput Nacional-demokratske stranke Njemačke (NPD), a i predsjednik AfD-a za Tirinšku Hoecke je više puta provocirao ekstremnim tezama o njemačkoj prošlosti. On je, između ostalog, spomenik žrtvama holokausta u središtu Berlina nazvao „sramotnim spomenikom“.

Struja oko Hoeckea je i unutar samog AfD-a sporna te je u prošlosti u više navrata izazvala velike podjele unutar same stranke. Izborni rezultat AfD-a u Tirinškoj je zato i pokazatelj snaga unutar radikalne i umjerene struje unutar same stranke.

Moguća i tehnička vlada

Ukoliko Ramelow u nedjelju od 1,73 milijuna glasača u Tirinškoj ne dobije potvrdu za nastavak rada svoje lijeve vlade, ona će ostati na snazi toliko dugo dok se ne stvore uvjeti za formiranje nove vlade. Tim više što je ova vlada već donijela sve nužne zakone, poput proračuna za sljedeću godinu, kako bi pokrajina funkcionirala i u predstojećem razdoblju.

Političari su na svojim predizbornim skupovima pozivali birače da u što većem broju iziđu na izbore, jer je izlaznost na posljednjim izborima za lokalni parlament prije pet godina s 52 posto bila izuzetno niska.