Varaždinski VIS Promotex nezadovoljan načinom predstavljanja društva u javnosti

Tvrtka VIS Promotex iz Varaždina reagirala je na objave u medijima o državljanima Nepala koji su se požalili na smanjivanje plaća. "Neugodno smo iznenađeni načinom na koji je u javnosti predstavljeno društvo VIS Promotex, inače najveći proizvođač suncobrana u Europi koje zbog velikog obima posla zapošljava i strane radnike, jer ih nažalost nema dovoljno na domaćem tržištu. Naime, VIS Promotex izvozi 95 posto svoje proizvodnje, većinu prihoda ostvaruje od inozemnih kupaca, i vrlo je konkurentno na stranom tržištu.

Stoga smo ovim putem odlučili reagirati na zlonamjerno i na štetu društva iskrivljeno prikazivanje odnosa sa zaposlenicima VIS Promotexa, koji su posredstvom agencije iz Nepala došli k nama u lipnju ove godine. Željeli bismo istaknuti nekoliko činjenica koje su potpuno pogrešno interpretirane i koje daju krivu sliku odnosa prema našim radnicima. Treba znati da je dio zaposlenih inozemnih radnika zadovoljio probni rok, i zadovoljni smo s njihovim radom. No, nakon što smo uočili da nekolicina zaposlenika radi probleme i da su aljkavi na poslu - tuku se, koriste mobitele, odlaze s radnog mjesta prije vremena ili ne dolaze na posao, odlučili smo im smanjiti plaću - što je jedan od modela po kojem možemo utjecati na neprihvatljivo ponašanje radnika.

Nažalost, bili smo prisiljeni s dvojicom zaposlenika, Tamangom Hirabahadurom i Tamangom Kunchangom, koji su cijelo vrijeme svog boravka kod nas radili najveće probleme, sporazumno raskinuti ugovor o radu. Ne možemo zbog drugih 209 radnika dozvoliti da pojedinci sramote poslodavca, na način da se čak fizički obračunavaju u proizvodnji, i to pred ostalim radnicima od koji je gotovo 70 posto žena. One su bile zabrinute za svoju sigurnost zbog agresivnih pojedinaca, koji su takvo svoje ponašanje čak opisali u dnevnom izvještaju o radu!

Društvo ima Radničko vijeće koje je bilo upoznato sa situacijom, i ukazivalo je na neprihvatljivo ponašanje spomenutih zaposlenika, te je razumljiv stav Uprave koja je stala u zaštitu dugogodišnjih zaposlenika koji odgovorno obavljaju svoj posao. Naši radnici mogu sve probleme rješavati u razgovoru s Upravom, ali zaposlenici iz Nepala, koji imaju mogućnost komunikacije putem mobitela ili elektroničke pošte, nikada nisu ni tim putem isticali svoje probleme. Većina njih pokazali su se kao vrhunski radnici i čestitamo im na tome. Željeli su odrađivati i prekovremene sate što smo im sve isplatili, te su neki od njih u rujnu i listopadu imali neto plaće i oko 6000 kuna. Jasno je vidljivo iz Ugovora o radu koji su potpisali po dolasku da je plaća 5090 kuna bruto iznos – prema tome, ni na koji način ih nismo prevarili niti oštetili kako se navodi u medijima.

Oni su dobro znali još kada su u Nepalu potpisivali pisma namjere, koja su bila temelj za radne dozvole, da će njihova neto plaća iznositi 530 eura, što je bilo definirano s Agencijom. Uz to im je u Varaždinu osiguran smještaj, besplatni dnevni obrok i prijevoz što za nas predstavlja izdatak od 2000 kuna veći nego domaćim radnicima. A i oni su ih prihvatili raširenih ruku. S njima lako komuniciraju na engleskom jeziku, a koliko nam je svima stalo do njih dokazuje činjenica da ih je po dolasku u Hrvatsku osobno na aerodromu dočekao član Uprave. Nije nam poznato imaju li i druge tvrtke takav odnos s novozaposlenim stranim radnicima, ali je nama to normalno jer čak 95 posto naše proizvodnje plasiramo na konkurentna inozemna tržišta. Stoga dobro znamo kako se treba odnositi prema stranim radnicima od kojih očekujemo da poput domaćih zaposlenika svojim radom doprinesu uspjehu naše proizvodnje, koja je ove godine dosegnula rekordne rezultate.

Pokazalo se da je bila ispravna odluka Uprave da strane radnike ne odvaja od domaćih, koji su im bili odlični mentori. Za svega nekoliko mjeseci većina njih je savladala radne procese, zbližili su se s domaćim radnicima, koji su čak i u jednoj situaciji prikupili sredstva za kupnju lijeka jednom Nepalcu. Poštujemo njihove običaje i vjerske blagdane za koje su dobili slobodan dan. Nekoliko puta smo stranim radnicima organizirali prijevoz na specijalističke liječničke preglede, jer im je kod nas riješeno zdravstveno osiguranje te imaju sve uvjete u bolnicama poput hrvatskih osiguranika. Naravno, za radni staž ostvaren u VIS Promotexu plaća im se i mirovinsko osiguranje koje će im jednoga dana dobro doći, gdje god bili.

Sve što smo iznijeli potvrđuju i stavovi većine radnika iz Nepala koji su jedva dočekali da napokon mogu bez straha dati svoju stranu priče", navodi se u priopćenju Uprave tvrtke koja smatra da je VIS Promotex nekorektno oklevetan od strane pojedinih medija koji nisu provjerili sve činjenice koje, napominju, "nedvojbeno ukazuju da Društvo itekako brine o vrijednim i marljivim radnicima iz Nepala, čak i više nego o domaćim, ali je moralo reagirati na neprihvatljiva ponašanja pojedinaca na radnom mjestu". "Za njih nema prostora u našem radnom kolektivu i iz tog razloga smo im nakon sporazumnog raskida Ugovora o radu kupili avionske karte za povratak kući", navode. Uz priopćenje dostavljene su i vlastoručne potpisane izjave preostalih 17 inozemnih radnika.