Vance poručio: Sada je vrijeme za važan korak. Ako se ne postigne dogovor, mi ćemo se povući

Američki potpredsjednik JD Vance izjavio je da će njegova zemlja "odustati" ako Ukrajina i Rusija ne postignu dogovor, ponavljajući nedavne izjave američkih dužnosnika. Njegovo upozorenje uslijedilo je nakon što su pregovori u Londonu između dužnosnika iz Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske, Njemačke, Ukrajine i SAD-a, usmjereni na postizanje primirja, sniženi na razinu nakon što su se američki državni tajnik Marco Rubio i posebni izaslanik Steve Witkoff povukli.

SAD se ovog tjedna usredotočuje na pregovore u Moskvi, gdje će se Witkoff četvrti put sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, dok se tempo diplomacije za okončanje rata ubrzava. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, u međuvremenu, izjavio je da inzistira na "trenutačnom, potpunom i bezuvjetnom primirju", piše BBC.

"Zaustavljanje ubijanja je zadatak broj jedan", poručio je Zelenski na društvenim mrežama u srijedu. Njegove izjave dolaze nakon što je Vance tijekom posjeta Indiji novinarima rekao da su SAD iznijele "vrlo jasan prijedlog" Rusima i Ukrajincima. "Vrijeme je da ili kažu da ili da SAD odustane od ovog procesa", dodao je. "Uložili smo izvanredan trud u diplomaciju, u rad na terenu."

Trumpov izaslanik za Ukrajinu, general Keith Kellogg, prisustvuje pregovorima u Londonu umjesto Witkoffa i Rubija, koji su srijedine pregovore nazvali "tehničkim sastancima". Britanski ministar vanjskih poslova David Lammy u srijedu je domaćin bilateralnog sastanka sa svojim ukrajinskim kolegom. Rastu spekulacije da bi Rusija mogla zaustaviti svoju invaziju na trenutnim crtama bojišnice u zamjenu za značajne ustupke. Međutim, malo je jasnoće o tome kamo vode najnoviji pregovori ili hoće li uspjeti.

Vance je u srijedu rekao: "Sada je vrijeme, mislim, za poduzimanje, ako ne konačnog koraka, onda jednog od posljednjih koraka, a to je da strane na široj razini kažu da ćemo zaustaviti ubijanje, zamrznuti teritorijalne crte na razini blizu one na kojoj su danas." "Naravno, to znači da će Ukrajinci i Rusi morati odustati od dijela teritorija koji trenutno posjeduju", dodao je. Zelenski je isključio priznavanje okupiranog Krima kao ruskog teritorija, nakon izvješća da su to razmatrali SAD i Kremlj.