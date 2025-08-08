Naši Portali
SAD ŠALJE JASNU PORUKU

Vance Britancima: SAD neće priznati Palestinu!

VL
Autor
Laura Volarić Horvat/Hina
08.08.2025.
u 17:09

Potpredsjednik SAD-a JD Vance poručio je da Washington neće priznati palestinsku državu.

Potpredsjednik Sjedinjenih Država JD Vance izjavio je da njegova zemlja ne planira priznati palestinsku državu, o čemu će razgovarati s britanskim ministrom vanjskih poslova Davidom Lammyjem na sastanku u petak. "Nemamo planove priznati palestinsku državu. Ne znam što bi to značilo stvarno priznati palestinsku državu s obzirom na nedostatak funkcionalne vlade na tom području", poručio je Vance novinarima.

Dodao je da je predsjednik Donald Trump "bio vrlo jasan u vezi svojih ciljeva, u vezi s onim što želi postići na Bliskom istoku i da će to nastaviti činiti." Vance se sastaje s Lammyjem u Chevening Houseu, seoskoj rezidenciji u južnoj Engleskoj koju koristi ministar vanjskih poslova, na početku putovanja u Veliku Britaniju sa svojom obitelji.

Ključne riječi
Velika Britanija JD Vance Palestina SAD

Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar Joker009
Joker009
18:33 08.08.2025.

Naravno da nećeš jer radiš za United States of Izrael...

DR
Draconic5
17:20 08.08.2025.

Kakva Palestinska država, gdje je ta država? Tko upravlja tom državom? Koje su to institucije te države? Dajte se osvijestite.

