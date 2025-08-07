Od Trumpovih uobičajenih laži, važniji je njegov poriv da svijetu i pristašama nametne alternativnu viziju stvarnosti

Dr. Erika McEntarfer ime je slabo poznate birokratkinje koja je do prošlog tjedna vodila jednu gotovo anonimnu američku vladinu agenciju – Ured za statistiku rada (BLS). I dalje je nepoznata, ali, nažalost, više nije na čelu spomenute agencije jer ju je predsjednik Trump žurno smijenio. Njezin "zločin": BLS je prošlog petka objavio procjenu da je američko gospodarstvo u srpnju dodalo samo 73.000 novih radnih mjesta, što je ispod očekivanja. Podaci su također pokazali da je do povećanja broja radnih mjesta djelomice došlo u sektoru usluga i zdravstva, ali ne i u prerađivačkoj industriji – što je zabrinjavajući znak za opće zdravlje gospodarstva. Na kraju, BLS je naniže revidirao i svoje prethodne procjene o broju novih radnih mjesta za svibanj i lipanj, i to za čak 250.000.