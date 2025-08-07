Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 149
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
#CIJENE NA JADRANU
#DONALD TRUMP
#VOJNI MIMOHOD
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#Luka Modrić
#HRVOJE PETRAČ
James B. Foley
Autor
James B. Foley

Od Trumpovih uobičajenih laži, važniji je njegov poriv da svijetu i pristašama nametne alternativnu viziju stvarnosti

Reuters
07.08.2025. u 17:49

Zaista je iznenađujuće što Trump sada primjenjuje svoju taktiku i prema Rusiji. Prošli tjedan iznenada je objavio da je smanjio rok s 50 na 10 dana za Rusiju da prihvati prekid vatre u Ukrajini, u protivnom će biti uvedene ekonomske sankcije protiv ruskih saveznika

Dr. Erika McEntarfer ime je slabo poznate birokratkinje koja je do prošlog tjedna vodila jednu gotovo anonimnu američku vladinu agenciju – Ured za statistiku rada (BLS). I dalje je nepoznata, ali, nažalost, više nije na čelu spomenute agencije jer ju je predsjednik Trump žurno smijenio. Njezin "zločin": BLS je prošlog petka objavio procjenu da je američko gospodarstvo u srpnju dodalo samo 73.000 novih radnih mjesta, što je ispod očekivanja. Podaci su također pokazali da je do povećanja broja radnih mjesta djelomice došlo u sektoru usluga i zdravstva, ali ne i u prerađivačkoj industriji – što je zabrinjavajući znak za opće zdravlje gospodarstva. Na kraju, BLS je naniže revidirao i svoje prethodne procjene o broju novih radnih mjesta za svibanj i lipanj, i to za čak 250.000.

Ključne riječi
Rusija Donald Trump SAD

Komentara 2

Pogledaj Sve
ZE
Zambija export-import
19:08 07.08.2025.

O alternativnoj viziji stvarnosti pričaju oni koji nisu u stanju definirati pojam "žene", pa im likovi od 2 m igraju žensku odbojku u školama, hahah.

PR
Pricekaj
18:13 07.08.2025.

Zabavno, već i u ovom uvodnom dijelu. Prava ljetna pjena, kao na jahti Jeffa Bezosa pred vjenčanje. Pjeni se, pjeni, a mjehurići pucketaju. Svima osmijeh na licu.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još