CIJELA LISTA PRIJEDLOGA

Valentinovo bez ideje za poklon? U panici zatražio pomoć na internetu, savjeti postali hit

Zagreb: Ponuda cvijeća i darova dan uoči Valentinova
Neva Zganec/PIXSELL
07.02.2026.
u 07:47

“Naslov sve govori, svake godine blage veze nemam što da joj kupim. Glupo mi je da joj kupim nešto za psa ili nešto za hobije jer je ovo kao romantičan dan”, napisao je, zamolivši druge korisnike za pomoć

Kako se bliži Valentinovo, mnogi se ponovno susreću s istom dilemom — što pokloniti partneru. Jedan je mladić to pitanje odlučio postaviti na Redditu, priznavši kako svake godine ima isti problem. “Naslov sve govori, svake godine blage veze nemam što da joj kupim. Glupo mi je da joj kupim nešto za psa ili nešto za hobije jer je ovo kao romantičan dan”, napisao je, zamolivši druge korisnike za pomoć.

Komentari su se ubrzo počeli nizati, a među prvim prijedlozima našao se wellness-poklon. “Uplati joj spa tretman. Masaža, sauna, bazen. Lijepo dobiješ bon i upakiraš joj to s likerom od bajadere”, savjetovao je jedan korisnik. Autor objave odgovorio je kako su to već pokušali, ali da “liker je top, to će joj se sigurno svidjeti.”

Drugi su predložili jednostavnija rješenja — cvijeće, čokoladu, parfem ili nakit.  “Zašto je teško sjetiti se nakita kao poklona? Ne mora biti zlato, može srebrna narukvica ili ogrlica”, napisao je jedan komentator. Neki su pak sugerirali da poklon uopće nije nužan. “Imamo dogovor da ne kupujemo poklone nego idemo na večeru i počastimo se nečim ‘skupljim’ — tartarom, steakom ili škampima”, podijelila je svoje iskustvo jedna korisnica.

Pojavile su se i kreativnije ideje, poput personaliziranog poklon-paketa. “Odeš u trgovinu i kupiš više sitnica — labelo, kremu za ruke, masku za lice, parfemčić i čokoladu. Dobiješ poklon koji izgleda kao da si dugo razmišljao”, stoji u jednom komentaru. Među popularnijim prijedlozima našao se i nešto drugačiji dar. “Kupi joj Lego set cvijeća. Malo drukčiji poklon, ali top”, napisala je korisnica koja je, kako kaže, nakon takvog poklona razvila novi hobi.
