'NEKA SLIJEDI PRIMJER DRUGIH'

HDZ Proložac traži ostavku HSLS-ovog načelnika općine Tonija Garca: 'Odbio je isplatiti božićnice umirovljenicima'

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL
VL
Autor
Pejo Gašparević/Hina
06.02.2026.
u 23:51

Tvrde da je načelnik Garac odbio suradnju na realizaciji HDZ-ovog amandmana koji se odnosi na izgradnju 'Mladog naselja'

Općinski odbor HDZ-a Proložac zatražio je u petak ostavku načelnika općine Tonija Garca (HSLS), čime bi slijedio primjer svih 13 općinskih vijećnika koji su to učinili jučer, a time bi se, ističe HDZ, izbjegli eventualni dvoji izbori u nekoliko mjeseci.

"Pozivamo načelnika Općine Proložac Tonija Garca da i on slijedi primjer općinskih vijećnika i vrati mandat biračima kako bi se u jednim izborima birao i načelnik općine i novi saziv Općinskog vijeća čime bi se riješila politička kriza u Prološcu," rekao je predsjednik HDZ-a Proložac Josip Stojić za Hinu.

Tvrdi da je načelnik Garac odbio suradnju na realizaciji HDZ-ovog amandmana koji se odnosi na izgradnju 'Mladog naselja', projekt koji je HDZ-u prioritetan. HDZ je, kaže, tražio i isplatu božićnica umirovljenicima, no načelnik Garac je odbio. "U proteklih osam mjeseci podržali smo 99 posto odluka načelnika Garca, ali nas je isključio iz svih povjerenstava i ključnih procesa," tvrdi Stojić.

Ranije u petak Garac je izvijestio da je svih 13 vijećnika, od kojih je sedam HDZ-ovih, a šest koalicije HSLS-HSP-DP, podnijelo ostavke čime je raspušteno Vijeće. Po njegovim riječima do toga je došlo jer HDZ odbija prihvatiti njegov prijedlog proračuna za 2026. godinu. Odluka o privremenom financiranju vrijedi do 31. ožujka ove godine te bi se nakon toga krenulo u proceduru izvanrednih izbora koji bi, po Garcu, bili u lipnju. To bi, kaže, dovelo do višemjesečnog zastoja u radu Općine. Garac je od Vlade zatražio žurno raspisivanje izvanrednih izbora kako bi se izbjegao takav zastoj.
Ključne riječi
Proložac Toni Garac HSLS HDZ

