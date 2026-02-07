Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 31
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
07.02.2026. u 09:24

Mnogi Europljani Ameriku vide kao prijetnju ili pak licemjernu silu koja navodno vodi "slobodni svijet", a zapravo se ponaša samovoljno

Baš šokantno! Tko bi uopće mogao pomisliti da će među Europljanima pasti sklonost Sjedinjenim Američkim Državama nakon što je predsjednik Donald Trump mjesecima provocirao i insinuirao da bi mogao oduzeti Danskoj Grenland i pripojiti ga SAD-u? Osjećaj Europljana da SAD predstavlja prijetnju, pa makar u ovom trenutku bio možda malo i pretjeran, proširio se Starim kontinentom.

To je pokazalo najnovije istraživanje britanske tvrtke YouGov: u svim zemljama zapadne Europe u kojima su provodili istraživanje porasla je skepsa prema Americi. Negativno mišljenje o SAD-u sada ima 84% Danaca, 62% Francuza, 66% Španjolaca, 63% Talijana, 72% Nijemaca, čak i 64% Britanaca, koji bi načelno trebali biti glavni američki igrač u Europi.

Ključne riječi
SAD Europa Donald Trump

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!