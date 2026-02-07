Baš šokantno! Tko bi uopće mogao pomisliti da će među Europljanima pasti sklonost Sjedinjenim Američkim Državama nakon što je predsjednik Donald Trump mjesecima provocirao i insinuirao da bi mogao oduzeti Danskoj Grenland i pripojiti ga SAD-u? Osjećaj Europljana da SAD predstavlja prijetnju, pa makar u ovom trenutku bio možda malo i pretjeran, proširio se Starim kontinentom.



To je pokazalo najnovije istraživanje britanske tvrtke YouGov: u svim zemljama zapadne Europe u kojima su provodili istraživanje porasla je skepsa prema Americi. Negativno mišljenje o SAD-u sada ima 84% Danaca, 62% Francuza, 66% Španjolaca, 63% Talijana, 72% Nijemaca, čak i 64% Britanaca, koji bi načelno trebali biti glavni američki igrač u Europi.