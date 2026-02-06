Europska komisija: Hrvatska je jedina ispunila sve pokazatelje za 8. tranšu NPOO-a u visini od 897 milijuna eura

Europska komisija u petak je potvrdila pozitivnu preliminarnu ocjenu prema kojoj je Hrvatska u zadovoljavajućoj mjeri ostvarila svih 17 reformskih i investicijskih pokazatelja, koji su bili temelj za slanje zahtjeva za isplatom osme tranše iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost (NPOO) u visini od 897 milijuna eura, priopćeno je iz Ministarstva financija.

RH je ostvarila te pokazatelje u područjima gospodarstva, energetike, vodnog gospodarstva, prometa, poljoprivrede, javne uprave, pravosuđa i digitalizacije, tržišta rada i mirovinskog sustava, znanosti, zdravstva i graditeljstva, dodaju.

"Važno je istaknuti da je Hrvatska jedina država EU kojoj je dosad potvrđeno da je u potpunosti ispunila sve pokazatelje u okviru osam realiziranih zahtjeva, odnosno 100 posto. Konkretno, Europska komisija potvrdila je uspješno izvršenje ukupno 253 reformskih i investicijskih pokazatelja koji se odnose na osam realiziranih zahtjeva. Slijedom navedenog, isplatu osme tranše, u iznosu 897 milijuna eura, očekujemo tijekom ožujka ove godine, čime će ukupno isplaćeni iznos iz Mehanizma za oporavak i otpornost dosegnuti 7,3 milijardi eura, od ukupno 10 milijardi eura na raspolaganju", istaknuli su iz Ministarstva financija.

Podsjetimo, sredinom prosinca lani Hrvatska je predala zahtjev za osmu tranšu iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost. Najvažnije investicije iz osme tranše odnose se na prototipove potpuno autonomnih i električnih vozila te njihovo odgovarajuće testiranje (60 vozila) te nadogradnju operativnog informacijskog sustava i uspostavu 90 stalnih postaja za praćenje poljoprivrednog zemljišta, kao i na centralno upravljanje svim parenteralnim pripravcima u 9 bolnica, nadogradnju četiri regionalna centara PNUSKOK-a, sustav praćenja i preveniranja nestašica lijekova te izgradnju proširenog plinovoda Zlobin-Bosiljevo.

Inače, novac iz prethodne, sedme tranše, u visini od 1,07 milijardi eura, stigao je u proračun krajem 2025., a riječ je bila o dosad najvećoj pojedinačnoj uplati u hrvatski proračun u povijesti. Do kraja 2025. godine ukupni iznos sredstava koja su povučena iz NPOO-a dosegnuo je 6,4 milijardi eura od ukupno raspoloživih 10 milijardi.