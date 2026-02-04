Limitirana kolekcija poklona za one koji ne žele pogriješiti za Valentinovo

Iako svi volimo reći da je ljubav puno više od jednog dana u veljači, činjenica je da Valentinovo i dalje ostaje poseban trenutak za male znakove pažnje. Cvijet, boca vina, poruka, čokolada - sitnice koje govore „mislim na tebe“. No upravo tu za mnoge nastaje problem: kako odabrati poklon koji nije klišej, koji nije usputan i koji zaista ostavlja dojam?

Odabir savršenog valentinovskog dara mnogima je stresniji nego romantičan. Želimo nešto lijepo, ali ne banalno. Posebno, ali ne pretenciozno. Nešto s čime jednostavno - ne možemo (i ne smijemo) pogriješiti.

U moru predvidljivih darova za Valentinovo, ove godine pojavljuje se suradnja koja donosi nešto sasvim drugačije - promišljeno, estetski snažno i emocionalno. Vinolog i Numen Atelier udružili su svoje znanje, iskustvo i strast prema ekskluzivnom i lijepom kako bi stvorili posebne valentinovske poklone koji spajaju vino i cvijeće u savršeno usklađenu cjelinu.

Riječ je o suradnji dvaju brendova koji dijele istu filozofiju: kvalitetu bez kompromisa, pažnju prema detaljima i želju da svaki proizvod ispriča priču. Vinolog, poznat po pažljivo biranoj vinskoj ponudi i kulturi uživanja u vinu, te Numen Atelier, prepoznatljiv po suvremenom pristupu cvjetnom dizajnu, zajedno stvaraju kolekciju poklona koji nadilaze klasičnu formu dara.

Za Valentinovo su pripremili kolekciju od šest različitih poklon kompleta, osmišljenu tako da vino i cvjetna kompozicija ne stoje jedno uz drugo slučajno, već da se međusobno nadopunjuju - po karakteru, emociji i dojmu. Svaki komplet zamišljen je kao cjelovito iskustvo - od prvog vizualnog dojma do trenutka otvaranja, mirisa cvijeća i okusa vina. Na ovaj način se umjesto generičnog poklona daruje pažnja, osjećaj i priča.

Pokloni koji pričaju svoju priču

Kolekcija obuhvaća šest pažljivo osmišljenih poklon kompleta, raspoređenih od elegantnih znakova pažnje do raskošnih, luksuznih izjava ljubavi - za svaki stil i intenzitet emocije.

XXXL Rose & Lectus Brut

Minimalistički, ali efektan poklon koji ostavlja snažan prvi dojam. Impresivna XXL ruža visine 1,20 m, ukrašena elegantnom mašnom, uparena je s pjenušcem Lectus Brut - svježim, laganim i profinjenim. Nježne voćne i cvjetne arome, sitno perlanje i mladenačka svježina čine ga idealnim aperitivom i savršenim izborom za one koji žele jednostavnu, ali nezaboravnu gestu pažnje.

Luxe bouquet & Éclat Cabernet Sauvignon

Strast, dubina i karakter u jednom paketu. Devet crvenih “red monster” ruža i dekorativne grane u elegantnoj kutiji prate Éclat Cabernet Sauvignon - vino snažne strukture, bogate tamnocrvene boje i raskošnih aroma šumskog voća, tamne čokolade i suptilnih začinskih nota. Ovaj komplet idealan je za one koji vole izražajne, odvažne poklone s karakterom.



Majestic bouquet & Lectus Brut

Klasična romantika u profinjenom izdanju. Petnaest crvenih ruža s elegantnim perjem stvara snažan vizualni dojam, dok Lectus Brut donosi svježinu i lakoću koja savršeno zaokružuje cjelokupno iskustvo. Poklon koji je istovremeno raskošan i nenametljivo sofisticiran - bezvremenski izbor za Valentinovo.

Flying roses & Éclat Le Premier

Jedan od luksuznijih paketa osmišljen za istinske hedoniste. Sedamnaest ruža u kutiji prati Éclat Le Premier - ekskluzivni coupage koji objedinjuje istarsku malvaziju, dalmatinski pošip i slavonsku graševinu. Ovo vino donosi savršenu ravnotežu razigranosti i ozbiljnosti te predstavlja Hrvatsku u jednoj čaši. Poklon za one koji cijene vrhunsku kvalitetu i priču iza svakog detalja.

Royal rose box & Lectus Malvazija ili Graševina

Raskošna kutija s 25 ruža pravi je statement poklon, a izbor između Lectus Malvazije i Lectus Graševine omogućuje personalizaciju prema ukusu. Malvazija donosi svježe, cvjetno - voćne arome i mediteranski karakter, dok Graševina pruža prepoznatljivu kontinentalnu svježinu. Obje pripadaju Lectus “izabranoj” liniji kvalitetnih vina i savršeno nadopunjuju ovu kraljevsku cvjetno - vinsku kombinaciju.

Infinity bouquet & Éclat Plavac Mali

Najluksuzniji i najsnažniji paket iz kolekcije. Petnaest XXL ruža s mašnom upareno je s Éclat Plavcem Malim, dobitnikom zlatne medalje na ocjenjivačkom natjecanju Decanter. Ovo moćno vino, nastalo od autohtone dalmatinske sorte s Pelješca, osvaja dubinom boje, intenzivnim mirisima i bogatim, dugotrajnim okusom. Poklon za velike geste i nezaboravne trenutke.

Suradnja Vinologa i Numen Ateliera idealna je za one koji žele pokloniti nešto posebno: partnerima, supružnicima, ali i svima koji cijene estetiku, dobar ukus i nesvakidašnje ideje. Valentinovo tako postaje više od datuma - postaje trenutak koji se pamti.

Limitirani kompleti poklona Vinologa i Numen Ateliera dostupni su u ograničenim količinama u Numen web trgovini, isključivo na području grada Zagreba, uz besplatnu dostavu.