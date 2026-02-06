DiCapriova skupina pod istragom i zbog milijunskih malverzacija s nekretninama, evo kako su varali ljude

Uskok je, temeljem policijske kaznene prijave, pokrenuo istragu protiv šestorice, na čelu s Robertom DiCaprijem, ranije uhićenim i pritvorenim zbog preprodaje droge, koje tereti za niz nedjela u vezi nezakonitog stjecanja i preprodaje nekretnina vrijednih gotovo pet milijuna eura.

Prema sumnjama Uskoka prvoosumnjičeni je od početka 2025. do 3. veljače 2026. u više mjesta u Hrvatskoj okupio još petoricu i zasad nepoznate osobe kako bi pribavili imovinsku korist stjecanjem nekretnina, lažno prenoseći vlasništvo bez znanja i pristanka zakonitih vlasnika. Osumnjičeni su, po tvrdnjama istražitelja, ciljano birali nekretnine čiji vlasnici nisu imali upisan OIB u zemljišnim knjigama ili iz drugih razloga nisu mogli štititi svoja prava, a vlasništvo su prenosili na članove skupine i povezane osobe na temelju nevjerodostojnih kupoprodajnih ugovora i drugih neistinitih isprava koje su sami izrađivali.

Prvo i drugoosumnjičeni navodno su pronalazili pogodne nekretnine i osobe na koje bi se one prepisivale, a drugoosumnjičeni je u Zagrebu unajmio stan i poslovni prostor gdje je izrađivao lažne isprave strancima, dokumentaciju za pribavljanje OIB-a stvarnih vlasnika te krivotvorene punomoći i ugovore s nevjerodostojnim potpisima. Potom su, uz obećanu zaradu, angažirali trećeosumnjičenog da na temelju krivotvorenih punomoći od Porezne uprave pribavlja OIB-e vlasnika, koristi lažni identitet kao ugovorna strana te potpisuje i ovjerava dokumente kod javnih bilježnika i sudova radi uknjižbe.

Četvrto i petoosumnjičeni navodno su pristali biti ugovorne strane i formalni nositelji prava vlasništva i drugih prava na nezakonito stečenim nekretninama, premda sa zakonitim vlasnicima nikada nisu sklopljeni ugovori o prijenosu vlasništva. Na taj način, tvrdi Uskok, vlasnici su oštećeni za 4,91 milijun eura, dok je isti iznos predstavljao nepripadnu materijalnu korist koju su osumnjičeni međusobno podijelili prema dogovorenim ulogama.

Uskok navodi i sumnje na pranje novca u vezi nekretnine u Splitu tržišne vrijednosti gotovo četiri milijuna eura. Od prosinca 2025. do 9. siječnja 2026. prvo i drugoosumnjičeni su se, kako se sumnja, dogovorili sa šestoosumnjičenim da se ta nekretnina prenese na njega formalno kao osiguranje zajma, kako bi se stvorio privid stjecanja u dobroj vjeri uz oslanjanje na zemljišne knjige.

Petoosumnjičeni je po njihovim uputama u splitskoj banci otvorio račun na koji je šestoosumnjičeni uplatio 500.000 eura, nakon čega je u Makarskoj sklopljen ugovor prema kojem je dug postavljen na 686.000 eura, uz dopuštanje uknjižbe vlasništva nad nekretninom u korist šestoosumnjičenog. Iako nikada nije vidio nekretninu, šestoosumnjičeni je, prema navodima, pristao na takav posao unatoč očitom nesrazmjeru između tržišne vrijednosti od 3,95 milijuna eura i iznosa zajma, a nakon uknjižbe vlasništva zakonita vlasnica je oštećena za vrijednost nekretnine, dok su prvo, drugo i petoosumnjičeni raspolagali isplaćenim novcem.

Uskok je izvijestio da će sucu istrage Županijskog suda u Rijeci predložiti određivanje istražnog zatvora za jednog osumnjičenika, dok se trojica, među kojima i DiCaprio već nalaze u istražnom zatvoru, a za dvojicu nije utvrđena potreba pritvaranja.