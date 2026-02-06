Naši Portali
BORIS JOKIĆ

'Tri četvrtine mladih smatra da je u Hrvatskoj važnija stranačka iskaznica nego znanje'

Autor
Katja Knežević
06.02.2026.
u 21:51

Nema gore stvari za motivaciju mladog čovjeka nego kad vidi da zna i može, a napreduje onaj tko ne zna, samo zato što nekoga poznaje ili je u političkoj stranci. To je, među ostalim, jedan od ključnih uzroka zašto mladi ljudi odlaze iz Hrvatske

Generacija koja bi trebala biti najotvorenija i najglasnija – postaje takva da ni u koga nema povjerenja. Dok ih digitalni svijet zatvara u komunikacijske silose, mladi se sve jače polariziraju, gube vjeru u institucije i obrazovanje te upozoravaju da upravo tehnologija narušava njihovo mentalno i fizičko zdravlje. Dr. sc. Boris Jokić, ravnatelj Instituta za društvena istraživanja, u velikom intervjuu otkriva zabrinjavajuću sliku današnje generacije mladih u Hrvatskoj. Analizira stavove koji se u posljednjih deset godina mijenjaju brže nego ikad, vrijednosti koje ih oblikuju te ključne probleme s kojima se mladi suočavaju.

Komentara 10

Pogledaj Sve
Avatar antifasticka ljepotica
antifasticka ljepotica
21:58 06.02.2026.

Da su ankete znanstvena metoda, Jokić bi bio znanstvenik. Kako nisu, on je samo uhljeb s izmišljenom titulom.

BR
bruškin
22:07 06.02.2026.

Ne može se svatko snaći kao ovaj dr.sci....Institut za društvena istraživanja..koji naziv.....Pa zar nije i on poguran svojom agendom?

VA
VanjaPlank
22:07 06.02.2026.

A i ovaj Jokić je dojadio više i Bogu i vragu.

