'Tri četvrtine mladih smatra da je u Hrvatskoj važnija stranačka iskaznica nego znanje'

Generacija koja bi trebala biti najotvorenija i najglasnija – postaje takva da ni u koga nema povjerenja. Dok ih digitalni svijet zatvara u komunikacijske silose, mladi se sve jače polariziraju, gube vjeru u institucije i obrazovanje te upozoravaju da upravo tehnologija narušava njihovo mentalno i fizičko zdravlje. Dr. sc. Boris Jokić , ravnatelj Instituta za društvena istraživanja, u velikom intervjuu otkriva zabrinjavajuću sliku današnje generacije mladih u Hrvatskoj. Analizira stavove koji se u posljednjih deset godina mijenjaju brže nego ikad, vrijednosti koje ih oblikuju te ključne probleme s kojima se mladi suočavaju.