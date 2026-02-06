'Tri četvrtine mladih smatra da je u Hrvatskoj važnija stranačka iskaznica nego znanje'

Generacija koja bi trebala biti najotvorenija i najglasnija – postaje takva da ni u koga nema povjerenja. Dok ih digitalni svijet zatvara u komunikacijske silose, mladi se sve jače polariziraju, gube vjeru u institucije i obrazovanje te upozoravaju da upravo tehnologija narušava njihovo mentalno i fizičko zdravlje. Dr. sc. Boris Jokić, ravnatelj Instituta za društvena istraživanja, u velikom intervjuu otkriva zabrinjavajuću sliku današnje generacije mladih u Hrvatskoj. Analizira stavove koji se u posljednjih deset godina mijenjaju brže nego ikad, vrijednosti koje ih oblikuju te ključne probleme s kojima se mladi suočavaju.
SVEČANO OTVORENJE
FOTO Evo koje su poznate face stigle na otvorenje Olimpijskih igara, među njima nogometaši, glazbenici, političari...
MNOGE JE IZNENADILA
FOTO I Bee više ne izgleda ovako! Dramatičnom promjenom sve je ostavila u nevjerici
ZAOKRET U KARIJERI
FOTO Radi kao sportska komentatorica, a njezine gole fotografije mogu se kupiti za 20-ak eura
Mjesto u koje se svi sele
Da su ankete znanstvena metoda, Jokić bi bio znanstvenik. Kako nisu, on je samo uhljeb s izmišljenom titulom.