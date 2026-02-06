FOTO Polarni vrtlog se raspada zbog jednog fenomena: Čeka li Europu novi vremenski preokret?

Prema najnovijim prognozama portala Severe Weather Europe potvrđeno je stratosfersko zagrijavanje (Stratospheric Sudden Warming – SSW) sredinom veljače, koje će snažno destabilizirati 'Polar vortex', veliki vrtlog hladnog zraka iznad Arktika i poremetiti zimsku cirkulaciju na sjevernoj hemisferi. SSW predstavlja rijedak atmosferski fenomen. Temperature u stratosferi (na oko 30 km visine) naglo rastu za čak +40 °C iznad normale, što dovodi do slabljenja, rastezanja ili podjele polarnog vrtloga. Jak polarni vrtlog obično drži arktičku hladnoću zarobljenu na sjeveru, omogućujući blaže zime u srednjim širinama (SAD, Kanada, Europa). Kada se raspadne, hladan zrak "curi" prema jugu, donoseći ekstremnu hladnoću, snijeg i oluje.

U ovom slučaju SSW počinje oko 15. veljače, s oslabljenim vjetrovima u stratosferi i deformiranim, izduženim polarnim vrtlogom pod pritiskom visokotlačnih sustava. Modeli ECMWF i GFS pokazuju podjelu polarnog vrtloga na dva dijela, jedan prema Sjevernoj Americi, drugi prema Aziji. Ključna komplikacija je sukob s Madden-Julian Oscillation (MJO), velikim tropskim atmosferskim valom koji se kreće istočno i utječe na pritisak, vjetrove i oborine u nižim slojevima atmosfere. MJO stvara protusilu, jak mlazni tok i visoki tlak u sjevernom Pacifiku privremeno blokiraju spuštanje hladnoće iz stratosfere prema površini, posebno iznad Sjeverne Amerike. To znači da će sredinom veljače, oko 15.–20., dio SAD-a i Kanade doživjeti iznadprosječne temperature. Međutim, taj efekt nije trajan. Nakon što MJO val prođe, veza između stratosfere i troposfere ponovno se uspostavlja, otvarajući vrata novim valovima arktičke hladnoće u posljednjoj trećini veljače i početkom ožujka.

Što to znači za Europu? Prvo, početna hladnoća nad sjeveroistokom, pa širenje prema sjeverozapadu (UK, Irska, sjeverna središnja Europa) sredinom veljače. Atlantikski nizak tlak ograničava širenje prema zapadu. Krajem veljače i početkom ožujka hladnije anomalije nad sjeverom, sjeveroistokom i dijelovima središnje Europe, dok jugozapad ostaje blaži pod utjecajem visokog tlaka.

Stručnjaci ističu da je ovo rijedak "sudar titana" između SSW-a i MJO-a, što prognoze čini složenijima. Očekuje se prijelazno razdoblje s privremenim blažim uvjetima u Sjevernoj Americi, nakon čega slijede novi hladni valovi.