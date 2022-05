Vakula najavio: Evo kada se ponovno vraćaju vrućine u Hrvatskoj

Lakše se diše - legendarna je rečenica koja bi se dijelom mogla primijeniti i na vrijeme ovoga utorka s kojim je počelo je kraće razdoblje svježijeg vremena, ali ne i kišovitog, prognoza je meteorologa Zorana Vakule za HRT.

Od srijede do petka, mjestimice i dulje, prevladavat će suho i sunčano, gdjekad čak i vedro, no valja upozoriti na razmjerno svježa jutra u četvrtak i petak, tijekom kojih je u gorju pri tlu moguć i slab mraz.

Vruće ponovno ponegdje već u petak, te osobito subotu, s kojom će početi promjenjiviji dani u većem dijelu unutrašnjosti, ali do ponedjeljka još ne i na Jadranu, gdje će uz prevladavajući burin pa maestral biti sunčano i iznadprosječno toplo, mjestimice možda čak i vruće, uz daljnji porast i temperature mora.

Osim na vrlo visok UV indeks - mjeru jakosti sunčeva zračenja - tijekom cijelog razdoblja, u srijedu valja upozoriti i na često jaku buru, osobito podno Velebita s lokalno olujnim udarima.

U srijedu će u Slavoniji, Baranji i Srijemu najniža temperatura biti oko 12 °C, a najviša uglavnom 21 i 22 °C, uz ponegdje umjeren sjeveroistočnjak i promjenjivu naoblaku iz koje još samo ponegdje može pasti malo kiše.

U središnjoj Hrvatskoj je vjerojatnost mjestimične kiše vrlo mala. Uz dosta sunčanih sati temperatura će biti oko prosječne za sredinu svibnja, ujutro i malo viša, ali će osjećaju svježine pridonositi slab do umjeren sjeveroistočni vjetar.

Vjetrovitije će biti u gorju, te posebice na većem dijelu sjevernoga Jadrana - ponajviše podno Velebita, gdje će jaka bura s olujnim udarima onemogućavati normalno prometovanje. Pritom će uz more biti sunčano, gdjekad čak i vedro te razmjerno toplo, a u gorju oblačnije i svježije, vjerojatno još mjestimice uz malo kiše.

Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije suho i sunčano, ali razmjerno vjetrovito, uz umjerenu i jaku buru, mjestimice na udare i olujnu. More umjereno valovito i valovito, a vidljivost izvrsna. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 20 °C, u unutrašnjosti 14 do 17 °C, a poslijepodnevna između 25 i 28 °C.

Na jugu Hrvatske podjednako iznadprosječno toplo, uz temperaturu zraka ponegdje vjerojatno i noću višu od 20 °C, te danju sunčano, ali uz buru i vjetrovito.

Do subote stabilno, u početku svježije pa opet toplije, ponegdje i vruće

U nastavku tjedna na Jadranu većinom mirnije, uz burin i maestral, a umjerena i jaka bura puhat će još samo početkom četvrtka. Uz suho i sunčano vrijeme, osobito u četvrtak i vedro, temperatura zraka bit će i dalje viša od uobičajene ovog dijela svibnja, iako će jutra u četvrtak i petak biti svježija nego u ovaj utorak i subotu.

Još niža jutarnja temperatura u unutrašnjosti, pa će ranoraniocima dobro doći jakna ili barem dugi rukavi. U gorju je pri tlu moguć i slab mraz. Prema vikendu toplije, od petka sve češće i vruće, ali u subotu opet prilično nestabilno, osobito u sjevernijim krajevima uz mogućnost pljuskova i grmljavine.

>> VIDEO Napravio rezervat za papige u vlastitom dvorištu: U njemu uživa preko 100 ptica