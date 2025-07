Uzrok pomora krava podno Svilaje još nije otkriven: Neki samoinicijativno svoja goveda liječe antibioticima

Još nema odgovora tko je odgovoran za pomor stoke podno Svilaje, a svakodnevno se evidentiraju i nova uginuća. Neka i u 40-ak kilometara dalje udaljenom Pakovu Selu. Prema tvrdnjama stočara dosad su ostali bez najmanje 60 goveda, a Agroproteinka, koja je ovih dana zauzeta i prijevozom usmrćenih svinja zbog afričke svinjske kuge na istoku Hrvatske, dosad je zbrinula njih 30-ak, neslužbeno doznajemo iz Ministarstva poljoprivrede.

Stočar Nikola Turudić iz Maovica jučer je ispratio i petnaestu uginulu kravu u Agroproteinku. Dan ranije ju je, kako je i najavio, zbog neučinkovitosti mjerodavnih službi izložio i uz vrličku prometnicu. Ministarstvo unutarnjih poslova konačno je stočarima ulilo malo nade. Danima nakon što je Hrvatski veterinarski institut obavio pretrage na zarazne bolesti goveda i zaključio da su negativne, uzorci su stigli i u MUP-ove laboratorije na analizu na otrove. Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja "Ivan Vučetić" u četvrtak je zaprimio dio uzoraka za toksikološku analizu.

– Trajanje vještačenja ovisi o vrsti i stanju zaprimljenog materijala, kao i o nalazima tijekom analize. Ako se ne utvrdi prisutnost toksičnih tvari, analiza se može završiti u kraćem roku. Međutim, ako se utvrdi prisutnost potencijalno štetnih tvari, tada je često potrebno dodatno provjeravanje i višekratna analiza, što može produljiti postupak – kazali su iz MUP-a te dodali kako svaki slučaj zahtjeva individualan pristup, a u ovom trenutku nije moguće precizno navesti koliko će analiza trajati.

Jučer u vrijeme zaključenja ovoga broja Večernjeg lista, iz MUP-a još nije bilo rezultata. No 66-godišnji Turudić kaže da je zadovoljan što se konačno nešto pokrenulo. Tri je dana svoje krave čak držao i u karanteni, a nakon što se dogodilo posljednje uginuće, opet ih je pustio na pašu. Neki stočari, čuje se, samoinicijativno svoja goveda liječe i antibioticima i tvrde kako pomažu, čak i onima koji su imali naznake bolesti. Turudić pak odgovara kako "on nije struka da to zna, njegove samo pasu i ližu sol, te piju vodu". Stočari su podijeljeni oko uginuća, neki i dalje sumnjaju u zarazu, a neki i u bakterije iz tla kakve se za vrućih dana aktiviraju na površini.