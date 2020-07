UŽIVO Izlazne ankete: HDZ-u 62 mandata, Restartu 43, Škori 14, Mostu 9 mandata

U 19 sati u Hrvatskoj su zatvorena biračka mjesta na kojima je biran novi saziv Hrvatskoga sabora, prvi izborni rezultati očekuju se oko 21 sat. Zbog pandemije koronavirusa bili su to vrlo zahtjevni izbori za provedbu, odaziv je bio relativno dobar, do poslijepodne je glasovalo milijun 150 tisuća birača (34, 04 posto), no slabiji od onoga iz 2016. (37, 2 posto).

Izbori su završeni i u većini od 42 države u inozemstvu, no zbog vremenske razlike 'vrata' na nekolicini biračkih mjestima zatvorit će tek u ponedjeljak ujutro po hrvatskom vremenu, poput onih u Kanadi te u Chicagu i Los Angelesu.Prema podacima Državnog izbornog povjerenstva (DIP) birači su bili disciplinirani i strpljivi, nije bilo ni ozbiljnijih nepravilnosti.

Na nedjeljnim izborima birao se 151 zastupnik, 140 u deset izbornih jedinica u Hrvatskoj, tri u dijaspori, osam su birali pripadnici nacionalnih manjina u 12. jedinici koju čini cijela država.Pravo glasa imalo je 3 milijuna 860 tisuća birača, izbore je provodilo 75 tisuća članova i biračkih odbora i izbornih povjerenstava, nadziralo ih je oko 8700 promatrača.

U 19 sati objavljene su izlazne ankete prema kojima HDZ osvaja 61 mandat, Restart 44, Domovinski pokret 16, a Možemo! 8 mandata. Osam mandata osvaja i Most, a Pametno/Fokus/Stranka s Imenom i Prezimenom 3 mandata.

Druge izlazne ankete bile su nešto drugačije. HDZ po njima osvaja 62 mandata, Restart 43, a Domovinski pokret 14 mandata. Most osvaja 9 mandata, a Možemo! 8. Pametno/Fokus/Stranka s Imenom i Prezimenom prema toj anketi osvajaju 3 mandata, a prag prelazi i HNS s jednim mandatom.

Tijek događaja:

20.30 - Jako dobar rezultat. Hrvatska se definitivno probudila. Most je nazad u igri - rekao je Nino Raspudić.

Više pročitajte ovdje.

20.28 - "Hvala biračima. Iako je riječ o izlaznim anketama, one pokazuju nekakav okvir i smjer, a to je da je HDZ pobijedio na ovim izborima. To znači da su građani prepoznali što je vlada radila u protekle četiri godine. Ja bih izdvojio svoju 4. izbornu jedinicu, ponosan sam na rezultate i sada se bacamo na posao", kazao je Ivan Anušić.

Više pročitajte ovdje.

19.59: Objavljena je i druga izlazna anketa, javlja Nova TV. Ovo su rezultati:

HDZ 62 mandata

Restart 43 mandata

Domovinski pokret 14

Most 9

Možemo! 8

SSIP/Pametno/Fokus 3

HNS 1

19.50 - U studiju Večernjeg lista od 20:50 gostovat će Nino Raspudić (Most), Dalija Orešković (Stranka s imenom i prezimenom), Igor Peternel (Domovinski pokret) i Danijela Dolenec (Možemo). Emisiju o parlamentarnim izborima i izlaznim anketama možete pratiti na svim platformama Večernjeg lista.

19.48 - Kad je rezultat loš, uvijek se traži krivac i povlači pitanje odlaska. Ja bih se povukla na njegovom mjestu, ali ne može se nekome nametnuti da nešto napravi. Teško je biti pametan dok ne vidimo krajnje rezultate. Nismo stranka koja gazi svoje rukovodeće - kazala je Biljana Borzan.

Pročitajte više ovdje.

19.42 - Predsjednik Republike Zoran Milanović razgovarao je s predsjednikom HDZ-a Andrejom Plenkovićem i predsjednikom SDP-a Davorom Bernardićem u nedjelju odmah nakon objave izlazne ankete o rezultatima parlamentarnih izbora, potvrđeno je Hini iz Ureda predsjednika.

"Mogu potvrditi da je predsjednik Milanović već razgovarao s predsjednikom HDZ-a Andrejom Plenkovićem i predsjednikom SDP-a Davorom Bernardićem odmah nakon objave izlaznih anketa", stoji u poruci glasnogovornika Ureda predsjednika Nikole Jelića.

Na pitanje je li Milanović izašao na glasanje, Jelić je kratko odgovorio "glasanje je osobna stvar predsjednika Republike".

19:37 - Građani će sigurno odabrati promjenu, ovi izbori, za razliku od prošlih, oni su na kojima se nudi alternativa i nešto novo - kaže Ivan Penava, nositelj pete izborne jedinice Domovinskog pokreta i vukovarski gradonačelnik.

Više pročitajte ovdje.

19.32 - Izuzetno smo zadovoljni. Mislim da smo u kampanji bili jasni s kime ne bi pregovarali, predsjednik stranke prošli tjedan je vrlo jasno, onako figurativno rekao koji su naši preliminarni uvjeti za moguće pregovore - izjavila je Vesna Vučemilović za Novu TV.

Atmosferu i izjave iz stožera Domovinskog pokreta pratite ovdje.

19.29 - Pet mandata je bila naša optimistična procjena. Ako se pokaže da je 8 mandata točno to je kao da smo u finalu Svjetskog prvenstva - kazao je Zorislav Antun Petrović iz platforme Možemo.

Više pročitajte ovdje.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

19.26 - Zahvaljujem se svim građanima. Ovo je očekivan rezultat, no pričekajmo službene rezultate. Nadam se da će rezultat biti još i bolji jer nam još nema rezultata dijaspore - rekao je Željko Reiner.

Reakcije i atmosferu u stožeru HDZ-a pratite ovdje.

19.20 - Polako, ne treba im davati preveliku važnost iako to zasad zvuči dobro za Most, pogotovo imajući u vidu činjenicu da su oni u startu bili otpisani. Ono što je ovdje osnovno jest zahvaliti svim biračima i volonterima koji su nam pomogli, bez kojih ovo ne bi bilo moguće - prokomentirala je Marija Selak Raspudić izlazne ankete prema kojima HDZ-u ide čak 61 mandat , Restartu 44, Škori 16, Možemo i Mostu 8 mandata.

U stožer je stigao i Božo Petrov. Više pročitajte ovdje.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

19.15 - Ako ovako bude onda je to loš rezultat. Ovo je nešto što ide u korist HDZ-a", kazao je Branko Grčić. Pričekat ćemo službene rezultate, a onda ćemo u dane iza nas komentirati gdje smo pogriješili - dodao je.

Više pročitajte ovdje.

19.07 - IZLAZNE ANKETE - Mandati po izbornim jedinicama:

Izborna jedinica 1

MOŽEMO! 4

HDZ 4

RESTART KOALICIJA 3

MOST 1

DOMOVINSKI POKRET 1

SSIP-PAMETNO-FOKUS 1

Izborna jedinica 2

HDZ 6

RESTART KOALICIJA 5

DOMOVINSKI POKRET 2

MOST 1

Izborna jedinica 3

RESTART KOALICIJA 7

HDZ 5

DOMOVINSKI POKRET 1

MOŽEMO! 1

Izborna jedinica 4

HDZ 8

RESTART KOALICIJA 3

DOMOVINSKI POKRET 3

Izborna jedinica 5

HDZ 8

RESTART KOALICIJA 3

DOMOVINSKI POKRET 3

Izborna jedinica 6

HDZ 6

RESTART KOALICIJA 4

DOMOVINSKI POKRET 2

MOŽEMO! 1

MOST 1

Izborna jedinica 7

HDZ 6

RESTART KOALICIJA 4

MOŽEMO! 1

DOMOVINSKI POKRET 1

SSIP-PAMETNO-FOKUS 1

MOST 1

Izborna jedinica 8

RESTART KOALICIJA 9

HDZ 3

MOŽEMO! 1

MOST 1

Izborna jedinica 9

HDZ 8

RESTART KOALICIJA 3

DOMOVINSKI POKRET 2

MOST 1

Izborna jedinica 10

HDZ 7

RESTART KOALICIJA 3

MOST 2

DOMOVINSKI POKRET 1

SSIP-PAMETNO-FOKUS 1

19.00 - Izlazne ankete: HDZ osvaja 61 mandat , Restart koalicija osvaja 44 mandata, Domovinski pokret 16, Možemo! 8 mandata, Most 8 mandata, Pametno/Fokus/Stranka s Imenom i Prezimenom 3 mandata, javlja Nova TV.

FOTO: Političari izašli na izbore: Neki stigli s bebom, neki su poveli ljubimce...