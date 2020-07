Plenković stigao u stožer HDZ-a: Dočekao ga pljesak, ali atmosfera nije kao nekada

Reporteri Večernjeg lista izborne rezultate parlamentarnih izbora 2020. prate u stožerima najjačih stranaka.

Najnovije informacije, izjave, reakcije te atmosferu iz stožera HDZ-a možete pratiti u ovom članku. Izvještaje iz ostalih stožera možete potražiti na našem portalu.

TIJEK DOGAĐANJA:

20:30 - U stožeru HDZ-a pojavio se šef stranke Andrej Plenković. Dočekan je pljeskom, ali atmosfera je daleko od bajkovite.

20:05 - Novinarima se obratio Ivan Anušić, potpredsjednik HDZ-a i osječko-baranjski župan.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"Hvala biračima. Iako je riječ o izlaznim anketama, one pokazuju nekakav okvir i smjer, a to je da je HDZ pobijedio na ovim izborima. To znači da su građani prepoznali što je vlada radila u protekle četiri godine. Ja bih izdvojio svoju 4. izbornu jedinicu, ponosan sam na rezultate i sada se bacamo na posao", kazao je Anušić.

19:58 - Obraćanje Nine Obuljen.

"Želim zahvaliti svim građanima koji su izašli na izbore, svim članicama i članovima biračkih odbora. Izborni proces prošao je u demokratskom ozračju i bio je siguran za naše građeane. Drago mi je i da se svima pružila mogućnost izlazka na izbore. Mi smo u HDZ-u zadovoljni s izlaznim anketama, iz svega proizlazi da su građani prepoznali sve ono što smo radili zadnje 4 godine. Sada pričekajmo 21:00 sati i prve službene rezultate. U narednim danima ćemo sigurni krenuti u proces sastavljanja stabilne većine, a to je od iznimne važnosti zbog izazovnih vremena koja su pred nama", kazala je Obuljen.

19:50 - HDZ na dočeku rezultata nema caterina i ne toči se alkohol. Hrana se poslužuje u paketima.

Foto: Stela Lechpammer

Foto: Stela Lechpammer

19:40 - Pogledajte atmosferu u HDZ-ovom stožeru.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

19: 25 - Za RTL je govorio Tomislav Medved.

"Zahvalni smo biračima koji HDZ vide kao opciju koja se dokazala i koja je spremna nastaviti upravljati državom. Iznimno smo zadovoljni, ali sačekajmo rezultate. Mislim da će HDZ već od sutra ozbiljno raditi na strukturi nove hrvatske vlade".

Foto: Stela Lechpammer

19:15 - U stožeru se pojavio Vladimir Šeks.

Foto: Pixsell

19:10 - Novinarima se obratio Željko Reiner.

"Zahvaljujem se svim građanima. Ovo je očekivan rezultat, no pričekajmo službene rezultate. Nadam se da će rezultat biti još i bolji jer nam još nema rezultata dijaspore. Iznimno sam sretan što nije bilo incidenata, što su se svi pridržavali epidemioloških mjera", kazao je Reiner dodavši kako ne bi još htio davati mišljenja o koalicijama dok ne stignu službeni rezultati.

Reiner je komentirao i rezultat Mosta koji je osvojio 8 mandata.

"Teško je govoriti o njihovom povratku budući da je ovaj rezultat dvostruko lošiji nego prije četiri godine".

Osvrnuo se i na očekivanja rezultata iz dijaspore.

"Teško je sada govoriti o tome. Sigurno ćemo osvojiti značajan dio glasova, ali teško je pričati o mandatima".

Novinari su mu postavili pitanje o mogućnosti koalicije s Domovinskim pokretom koji je postavio uvjet da Andrej Plenković ne može biti premijer.

"Tijekom kampanje padnu teške riječi. Sve ćemo vidjeti".

Cijelo obraćanje Željka Reinera možete pogledati u videu:

19:04 - Davor Božinović za RTL je komentirao prve izlazne ankete. Zahvalio se biračima, izrazio oduševljenje i zamolio da se ipak pričekaju službeni rezultati.

19:03 - U stožeru HDZ-a se prilikom objave izlaznih anketa prolomio pljesak, ali atmosfera je još uvijek umjerena i nema naročitog veselja.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

19: 02 - Objavljene su prve izlazne ankete. Prema njima je HDZ osvojio 61 mandat, Restart koalicija 44, Domovinski pokret 16, Most 8, Možemo 8, Pametno/Fokus/SSIP 3 mandata.

19: 00 - Zatvorena su birališta.

18:52 - U stožer je od viđenijih članova među prvima stigao Željko Reiner, a potom i Tomislav Medved.

18:45 - U HDZ-ovom stožeru 15 minuta prije zatvaranja birališta nije bilo viđenijih članova stranke.

18:35 - Na kratko je zasvirala pjesma "Heroj ulice" od Prljavog kazališta, no ubrzo je prekinuta.

18:30 - Članovi HDZ-a počeli su se okupljati ispred Arheološkog muzeja u Zagrebu. Prve rezultate dočekat će na otvorenom zbog koronavirusa.