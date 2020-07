Zekanović: Iznenađuje me dobar rezultat HDZ-a, ali to su izlazne ankete

Danas od 7 sati glasovalo se na više od 6.500 redovnih biračkih mjesta, a zatvaranje birališta i prve izlazne ankete od 19 sati očekivale su se i u stožeru Domovinskog pokreta Miroslava Škore. Reakcije i atmosferu iz stožera kao i najnovije informacije pratite na portalu Večernjeg lista.

Nositelji lista Domovinskog pokreta su Zlatko Hasanbegović, Miroslav Škoro, Davor Dretar, Vesna Vučemilović, Ivan Penava, Stephen Nikola Bartulica, Slaven Dobrović, Carla Konta, Hrvoje Zekanović i Ruža Tomašić.

Tijek događaja:

20:30 - Nositelj liste treće izborne jedinice Davor Dretar zadovoljan je preliminarnim rezultatima te s kolegicama i kolegama iz Domovinskog pokreta smatra kako mogu ostvariti još i više.

U trećoj izbornoj jedinici ostvaren je jedan mandat, a on će, ako rezultat ostane isti, pripasti njemu. "Zasad neću ništa niti obećavati niti očekivati. Radi se o malom postotku koji jamči taj prolaz", tvrdi i dodaje: "Mislim da imam puno toga za reći i napraviti za njihovu dobrobit".

O mogućim je koalicijama rekao: "Neće se apsolutno ništa razgovarati dok glasovi, odnosno eventualni mandati ne budu sto posto potvrđeni. Onda mogu krenuti razgovori, ali Domovinski pokret ima potpuno jasne stavove, jednake kao u proteklih mjesec dana kampanje".

Osvrnuo se na nisku izlaznost na birališta te na Zorana Milanovića.

"Ne znam što bi rekao o državi u čijoj njen predsjednik ne izlazi glasovati", rekao je i upitao se: "Kakva je to poruka biračima?"

19:53 - Stožer Domovinskog pokreta Miroslava Škore zadovoljan je preliminarnim rezultatima što se ne osjeti u atmosferi koja pati zbog ograničenja i smanjenog okupljanja. Pristigli su se članovi, nakon zatvaranja birališta i objave prvih rezultata, okupili u kafiću hotela Internacional.

19:39 - Hrvoje Zekanović rekao je za N1 kako je siguran da će njihovi rezultat biti puno bolji, no kako bi zadovoljan i sa 16 mandata.

"Dokazali smo da ljudi prepoznaju naš rad i svim biračima zahvaljujem. Iznenađuje me dobar rezultat HDZ-a no to su izlazne ankete i siguran sam da će oni biti lošiji kako vrijeme bude prolazilo. Loš rezultat HDZ-a je jer je SDP-u uzeo dio birača. Hrvatski suverenisti s Domovinskom pokretom su za zajedništvo, to je čvrsto. Osobno garantiram za sve koje sam predložio da neće biti iskakanja. Mi stojimo pri našim uvjetima, ništa se nije promijenilo, a s kime ćemo pregovarati, znat ćemo sutra kada sjednemo za stol".

19:30 - Građani će sigurno odabrati promjenu, ovi izbori, za razliku od prošlih, oni su na kojima se nudi alternativa i nešto novo - kaže Ivan Penava, nositelj pete izborne jedinice Domovinskog pokreta i vukovarski gradonačelnik. Da će Škorini na kraju završiti sigurno na više od dvadeset mandata, uvjeren je dogradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček.

- Ljudima je dosta duopola, treba im suverenistička opcija i to je upravo ova - kaže Pavliček, kojeg pitamo i je li još uvijek uvjet za koaliciju s HDZ-om samo da Andrej Plenković ne bude premijer. HDZ, podsjetimo, prema izlaznim anketama, ima 61 mandat.

- Siguran sam da se neće moći nastaviti bez Domovinskog pokreta. Ono na čemu ćemo svakako inzistirati jest da programske smjernice budu ispunjene, za ostalo treba pričekati poslije izbora - kaže Pavliček. Politički tajnik Pokreta Mario Radić rekao je, pak, da je stranci svaki dvoznamenkasti broj mandata uspjeh.

- Mi smo mlada stranka, HDZ-u čestitam ako je u zaista u pitanju tolika premoć, ali pričekajmo još službene rezultate - veli Mario Radić.

19:15 - Vesna Vučemilović komentirala je za Novu TV preliminarne rezultate i ustvrdila: "Izuzetno smo zadovoljni".

Na pitanje hoće li sjesti za stol s HDZ-om kao relativnim pobjednikom rekla je: "Domovinski pokret je stranka koja je u veljači imala osnivačku skupštinu. Mislim da smo u kampanji bili jasni s kime ne bi pregovarali, predsjednik stranke prošli tjedan je vrlo jasno, onako figurativno rekao koji su naši preliminarni uvjeti za moguće pregovore, ali o tome ćemo sutra kad vidimo koji su službeni rezultati".

19:00 - Za Domovinski pokret 16 mandata - kažu barem tako prve izlazne ankete za ekipu Miroslava Škore, iz čijeg stožera je atmosferu pomalo teško prenijeti jer budući su potencijalni zastupnici od novinara odvojeni. Na ankete nam ipak kažu da nisu nezadovoljni, kao i da treba pričekati službene rezultate.

18:50 - Domovinski pokret rezultate izbora očekuje u hotelu International u Zagrebu. Zbog epidemije koronavirusa mediji su smješteni u posebnu dvoranu koja je odvojena od dvorane za uzvanike.