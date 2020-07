Fešta u stožeru Mosta: Grli se, pjeva se. Raspudić: Atmosfera je vrhunska

Stožer za doček izbornih rezultata Mosta NL organiziran je u restoranu Rougemarin, Folnegovićeva 10, Zagreb, gdje je na otvorenom, na natkrivenoj terasi, postavljen press centar i dogovoreni prostor za televizijske kamere te fotoreportere.

Vrijeme dolaska nije za sve jednako, pa su tako snimatelji i tehničari, prema dogovoru, pristizali od 15.30 sati, kako bi se mogli postaviti, a dolazak novinara i fotoreportera bio je predviđen od 18 sati. U 19 sati počinju prva uključenja, a slijedit će prema unaprijed dogovorenom redoslijedu.

Predviđen je maksimalan broj novinara, snimatelja, tehničara, fotoreportera do max 40 ljudi, a smješteni su na jednom dijelu terase, dok je drugi dio terase i unutarnji prostor restorana i park ispred restorana rezerviran je za uzvanike (kandidati na listama, koordinatori...).

Predviđene izjave, kao i završno obraćanje predsjednika Mosta Bože Petrova, bit će na spomenutom otvorenom dijelu, na terasi (dogovorena pozicija s kamerama). Na ulazu u Rougemarin osigurane su zaštitne maske i dezinficijens.

Prema informacijama, u stožeru se ne pridržavaju distance, rijetko tko nosi maskice, a rukavice nitko. Rukuju se pri ulasku u stožer, a dezinficijens ignoriraju.

Atmosfera u stožeru odmah po dolasku Bože Petrova je vrlo vesela i raspjevana, a informacije o 9. mandatu su dočekane uz pljesak i pjesmu. Mostovci su čak prilikom davanja izjave Nikole Grmoja ušli u prostor za novinare te feštali, pjevali, skakali, slavili.

Tijek događanja:

20:05 "Mi smo znali da radimo dobar posao. Jedina smo politička opcija koja je izašla samostalno i ostvarili smo fenomenalan rezultat. Smatramo da je to najpoštenije prema biračima. Mi smo pokušali s HDZ mijenjati Hrvatsku i to nije išlo. Što će biti to ćemo vidjeti. Čini se kako je HDZ relativni pobjednik izbora. Oni najavljuju koaliciju s Domovinskim pokretom", komentirao je Nikola.

20:02 Nikola Grmoja stigao u stožer.

20:00 Most prema novim izlaznim anketama osvaja još jedan mandat, dakle ukupno do sada 9.

19:55 "Atmosfera je vrhunska, jako smo zadovoljni ovime što su pokazale izlazne ankete jer je Most do nedavno bio ispod praga u svim zagrebačkim jedinicama, kasnije smo svjedočili lažljivoj i manipulativnoj anketi Promocije plus koji je danima razvlačio HTV, što je žalosno što u anketnom inženjeringu sudjeluje i javna televizija i RTL, koji je meni u II. izbornoj jedinici 4,8%. Dakle, lažljivo i manipulativno očito s tendencijom da se sugerira biračima da ne bacaju glas, a sad smo tamo na 9,4% po ovoj anketi i ja bih stvarno iskoristio ovo da upozorim javnost ponovno na ovu vrstu anketnoj inženjeringa i prevara. Prošli smo puno bolje i jako smo zadovoljni. Ovo je čista i čvrsta mlada ekipa i najveću obvezu imamo prema njima da ova priča nastavi rasti na ovakav način", komentirao je Nino Raspudić.

19:35 "Zadovoljni smo jako jer su ove ankete pokazatelj onoga što smo najavljivali cijelo vrijeme kroz našu kampanju da očekujemo tih 8 mandata i one su produkt vrlo napornog rada koji je bio prikazivan kroz integritet i komunikaciju", komentirao je Zvonimir Troskot ankete.

19:12 "Jako dobar rezultat. Hrvatska se definitivno probudila. Most je nazad u igri. Blizu smo toga da osvojimo još dva mandata. Imamo sve vrijeme ovoga svijeta. Nećemo kompromitirati vrijednosne politike za koje se zalažemo. Vlast nas ne zanima", prokomentirao je Nino Raspudić ankete.

19:10 Božo Petrov stigao u stožer, a dočekan je ovacijama. Nekoliko minuta nakon, u stožeru se počelo pjevati i slaviti.

19:05 "Polako, ne treba im davati preveliku važnost iako to zasad zvuči dobro za Most, pogotovo imajući u vidu činjenicu da su oni u startu bili otpisani. Ono što je ovdje osnovno jest zahvaliti svim biračima i volonterima koji su nam pomogli, bez kojih ovo ne bi bilo moguće", prokomentirala je Marija Selak izlazne ankete prema kojima HDZ-u ide čak 61 mandat , Restartu 44, Škori 16, Možemo i Mostu 8 mandata.

18:25 Nino Raspudić i Marija Selak Raspudić stigli su u stožer, a pao je i poljubac. No, nakon fotkanja ipak su se odvojili od novinara te stali na drugi kraj terase.

Za sada je tu bračni par Raspudić i Zvonimir Troskot.