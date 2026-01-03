Tonči Tadić: Ako blokiraš Venezuelu, cijena nafte raste, pomažeš Putinu, posebno mučiš Kinu

Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da su Sjedinjene Države izvele "veliki napad" na Venezuelu, nakon čega su predsjednik Nicolás Maduro i njegova supruga Cilia Flores uhićeni i prebačeni izvan zemlje. Rano ujutro, oko dva sata po lokalnom vremenu, podjsetimo, stanovnike Caracasa probudila je serija od najmanje sedam velikih eksplozija. Prema potvrđenim izvješćima i snimkama koje kruže društvenim mrežama, ciljevi napada bili su ključni vojni i strateški objekti.

Situaciju je za Večernji list komentirao nuklearni fizičar Tonči Tadić.

– Gledajte, uz toliku koncentraciju američke flote uz obalu Venezuele i općenito na Karibima, znalo se da se sprema nešto veliko. Ono što je svih iznenadilo je prilično efikasan upad američkih komandosa koji su uspjeli zarobiti i odvesti iz zemlje Nicolasa Madura i njegovu ženu. To sve skupa vodi na ciljanu promjenu režima u Venezueli. Međutim, kad se sagleda realno, osim tih spektaklarnih najava, promjena režima nije toliko jednostavna stvar. Sudjelovao sam u radnoj skupini koja je proučavala Arapsko proljeće, bio sam u dijelu radne skupine koja se bavila sa tehnikom izvođenja prevrata. Kad se sagledaju svi prevrati u svijetu onda se uoči jedna bitna zakonitost, a to je da veći uspjeh za dugoročnu stabilnost zemlje imaju prevrati koji su rađeni autohtonim, domaćim snagama. Jer tko god dođe nakon Madura, od oporbe, bit će smatran marionetom zemlje koja je izvela prevrat, u ovom slučaju to je SAD – rekao je Tadić. Dodao je i da je važno i tko je još uhićen, koji su odnosi snaga u Venezueli te koje je trenutačno stanje nezadovoljstva u vrhu vlasti.

– Najbolje je napraviti prevrat tako da u režimu koji je bio nakon toga sudjeluju i oni koji su u režimu bili prije, ali su bili nezadovoljni. Koji smatraju da je režim napravio neke pogreške i onda da se iskupe oni koji dolaze i uključe se u tu novu vlast. Nemamo informacije da li je toliko duboko promišljen ovaj prevrat. Na ranijem primjeru, u Iraku, gdje je George W. Bush išao u smjenu Sadama Husseina, vidi se da to nije bilo planirano. On je išao u cijelu interevenciju na temelju jednog zanemarivog dijela iračke oporbe. Bojim se da je ovdje ista priča. Unatoč postojanju Nobelovke za mir koja je predstavnica Venezuelanske oporbe, ne znam koliko je unutar zemlje dobro orghanizirana oporba koja bi preuzela vlast kad se Madura makne. To bi bila idealna sutacija. Ako tomu nije tako, ulazimo u jedno područje nestabilnosti koje ne zna, ni Bijela kuća ne zna kako će to izaći. Ako je ta varijanta da je sve nedefinirano, onda je ovo tipični trumpovski napad. Dakle, spektakularni napad o kojem se piše i pričaju, ali se ništa ne zna. MI ne znamo što će biti nakon toga, predlažem da svi zajedno pričekamo još mjesec dana, da vidimo kako će to funkcionirati.

Na pitanje kako će se to odrediti na vanjskopolitičkoj sceni, rekao je sljedeće. – Kini odgovara jeftina nafta, Rusiji to ne odgovara. Rusija je trenutno u velikom problemu jer cijena ruske nafte je vrlo niska, kao i cijena na svjetskom tržištu. Napad na Venezuelu znači zapravo blokiranje izvoza iz Venezuele i rast cijene nafte, što je nešto što ne odgovara Kini, ali jako odgovara Rusiji. Što će ti sankcije prema Rusiji ako od onog malog što Rusija izveze zarade dovoljno da mogu nastaviti rat? Na koji način ćeš im najbolje pomoći? Tako da pokreneš rat protiv zemlje sa najvećim svjetskim zalihama nafte. Dakle Venezuela ima 18 posto svjetskih zaliha, ako blokiraš Venezuelu, cijena nafte u svijetu rastu, posebno pomažeš Putinu, posebno mučiš Kinu. To je jedna od zanimljivih zakonitosti o kojima se ne govori.

Prijeti li prelijevanje sukoba na druge zemlje? – Ako se želi dobro Venezueli, onda režim Madura treba otići. Oni su zadnje izbore lažirali, on je ostao predsjednik iako nije dobio većinu. Ta je zemlja u teškoj situaciji zbog gluposti tih ultraljevičarskih voda, Huga Chaveza koji je nacionalizirao naftnu industriju, i Madura koji nastavlja. Kako zemlja s takvim rudnim bogatstvom živi u takvom siromaštvu dok se uska vladajuća ekipa bogati i živi u obilju? Naravno da to izaziva unutarnje proturječnosti i da bi mnogi htjeli da se makne. Ali ponavljam, to je bolje napraviti unutarnjim prevratima. Ne vjerujem da će se ići u neku širu intervenciju, Venezuela je ogromna zemlja, jako je teško prodrijeti sa obale prema unutrašnjosti, a u unutrašnjosti je džungla, nije to samo tako. Cilj je destabilizirati zemlju i potaknuti promjenu, posebno sa micanjem glavnog čovjeka. Ali koliko je cijela promjena, cijeli mehanizam zarađen, to ne znamo. U svim prevratima nije poanta da li si uspio maknuti čelnog čovjeka, nego jesi li uspio dovoljno stabilan režim nakon toga? – objasnio je, dodavši da bi novi režim trebao imati dobru suranju s boljim dijelom državnog sigurnosnog aparata.