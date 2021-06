VIDEO Tomašević: Pretresi su još uvijek u tijeku, najviše se pretresa radi u uredu gradonačelnika

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević obratio se javnosti na konferenciji za medije u vezi s izvidima koje su jutros započeli USKOK i DORH. Podsjećamo, jutros je uhićeno nekoliko osoba povezanih s bivšom gradskom upravom.



– Danas su oko 6.20 ujutro ovdje u zgradu Gradske uprave došli djelatnici policije i USKOK-a i započeli s čuvanjem prostorija. Pretresi su još uvijek u tijeku, na prvom i trećem katu Gradske uprave. Najviše se pretresa radi u uredu gradonačelnika – kazao je i dodao da su pretresi bili u Gradskom zavodu za zaštitu spomenika kulture i prirode i Zavodu za prostorno uređenje grada Zagreba.

– Pročelnica Šuletić je uhićena, uhićen je vozač Krajina. Sve druge informacije o tome tko je uhićen imamo samo neslužbeno – kazao je Tomašević.

Naglasio je da ne želi da gradska uprava ikada više bude simbol korupcije.

– Što se tiče informacija da je to povezano s Adventom, ne mogu ništa reći. Treba čekati da se oglasi USKOK. Ako je riječ o Adventu, ja sam na to upozoravao još kao zastupnik – nadometnuo je.

Ustvrdio je da istraga traje već neko vrijeme i da je to sve počelo i prije nego što je došlo do promjene vlasti. Naveo je kako je gradska uprava na raspolaganju istražiteljima. Najavio je i to da će doći do revizija te podsjetio da su to već najavljivali.

– Mi smo tu tek mjesec dana. Tu je jako puno dokumentacije. Ako nađemo nepravilnost, komunicirat ćemo s istražnim tijelima – zaključio je.

Podsjećamo, Grad Zagreb se po objavi vijesti o izvidima oglasio priopćenjem.

"Jutros u 6.00 službenici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, započeli su izvide u službenim prostorijama Gradske uprave na Trgu Stjepana Radića 1. Gradonačelnik Tomislav Tomašević kratko je poručio kako nova Gradska uprava potpuno podržava neovisan rad državnih institucija te da će se i zalagati za transparentnost rada gradske uprave, svih gradskih ureda, poduzeća, ustanova i povezanih društava", navodi se u priopćenju.