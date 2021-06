U USKOK-ovoj akciji uhićen kralj Adventa, poznato je i što je glavni razlog uhićenja

Kraljem Adventa prozvali su ga 2019. godine, nakon objave serije tekstova kolega iz 24 sata, kad je otkriveno da je Denisu Mohenskom najdraže razdoblje godine ono oko Božića.

Gajeva, Varšavska, Bogovićeva, Petrićeva, Cvjetni trg, prostor oko HNK pa do trga Ante Starčevića – to su bile pozicije njegovih 50 adventskih kućica, koje je te 2019. godine dobio od Grada za tristotinjak tisuća kuna, a kasnije ih je iznajmljivao za iznos od 35.000 do 100.000, ovisno o poziciji. Najbolju je tada ostavio za sebe, "Šmek haus" na početku Gajeve, službeno u vlasništvu firme Demo Rebus, čiji je Denis Mohenski direktor.

S tadašnjim gradonačelnikom Mohenskog je navodno povezao Zdravko Krajina, vozač Milana Bandića, a bistro Deno na Ljubljanici primarni je posao danas uhićenog direktora koji je dominirao na različitim manifestacijama. Kad je USKOK prije dvije godine istraživao Advent, ime Denisa Mohenskog spominjalo se i u kontekstu Ljeta na Zrinjevcu, a upravo su manifestacije, kako se doznaje, glavni razlog današnjih uhićenja.

Uz Mohenskog i Krajinu, istražuju se Jelena Čeklić, Andrea Šulentić i Vladimir Džajo, još jedan vozač pokojnog Bandića. Jelena Čeklić službenica je u Stručnoj službi gradonačelnika, dok je Andrea Šulentić bila njena šefica, odnosno Bandićeva pročelnica navedene službe. Njih dvije povezuje činjenica da su imenovane u različita povjerenstva za davanje javnih površina u zakup i na drugo korištenje.