U Hrvatskoj 31 novi oboljeli. Markotić o mjerama: Nakon sedam do deset dana će se sve vidjeti

U Hrvatskoj je 31 nova oboljela osoba, što je ukupno 1981 zaraženih koronavirusom. Oporavljenih je 883Premijer je danas na Vladi predstavio tri faze popuštanja mjera. Prva faza počinje u ponedjeljak, 27. travnja. Ministar zdravstva Vili Beroš pozvao je građane na samodisciplinu.

"U Hrvatskoj je 31 nova oboljela osoba, što je ukupno 1981 zaraženih koronavirusom. Oporavljenih je 883. Imamo 19 osoba na respiratoru. Preminulih je dvoje i to u Splitu, ukupno imamo 50 preminulih", kazala je Maja Grba-Vujević.

Capak: U Koprivnici čekamo još rezultate briseva

"Još nemamo rezultate briseva koji su uzeti u Domu za starije u Koprivnici, tada ćemo znati bolje situaciju. Prvo dvoje oboljelih se vratilo iz bolnice i donijeli koronavirus. Broj oboljelih je kapao, da bi jučer situacija eskalirala. Epidemiološke mjere se poduzimaju. Što se tiče Dicma, to je mali dom, kasnije je primljena osoba kao hitni prijem koji je razvio simptome i umro u KBC Split. I onda je kapao broj slučajeva i došlo je do situacije s 11 novooboljelih. Svi će biti hospitalizirani. Što se tiče nalaza inspekcije vezano za Split, o tome ne mogu govoriti. Morat ćete se strpiti dok nalaz ne bude gotov", kazao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak.

Markotić: Situacije je jako dobra, no to nije razlog za slavlje

"Situacije je jako dobra, i druge zemlje je tako ocjenjuju, no to nije razlog za slavlje. To je još uvijek u nekoj vrsti pandemije. To ne znači da se trebamo opustiti. Sve poruke koje smom slali ćemo slati i dalje. Ova situacija je takva jer smo svi zajedno shvatili ozbiljnost, drugačije ne bismo uspjeli i dalje moramo tako.

Trebat će se striktno držati mjera, svi oni stariji, pod povećanim rizikom i dalje vrijedi 'ostanite doma', koristite maske u javnom prijevozu, sve higijenske mjere ostaju. Nakon sedam do deset dana će se vidjeti, ako se ne pridržavamo toga, i to na brojkama", kazala je ravnateljica Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević Alemka Markotić.

Capak je rekao da u dom uvijek može doći do proboja virusa unatoč mjerema.

"HZJZ ne propisuje pedagoške standarde, to donosi Ministarstvo. Kontrolu rade inspekcije. Mi smo tu da epidemiološki ocijenimo je li moguće da se prenese u nekoj situaciji virus. Mi ćemo donijeti mjere kako da se spriječi širenje, a Ministarstvo mora osigurati da se to sprovede", rekao je Capak na pitanje o školama i dječjim vrtićima.

"Sutra na konferenciji ćete čuti upute koje smo donijeli za ublažavanje mjera. Bit će objavljene i na stranicama HZJZ-a", dodao je Capak.

Video: Kako će izgledati život nakon koronavirusa? "Nema više rukovanja, ni sastanaka.."